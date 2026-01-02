Buscado en Bahía Blanca, reapareció en un móvil en vivo desde Mar del Plata

Durante los festejos por la llegada del Año Nuevo, la familia de Maximiliano Echarri recibió la noticia que esperaba desde hacía semanas: el joven se encontraba sano y salvo en Mar del Plata. La confirmación llegó de manera inesperada, cuando apareció en una transmisión en vivo de un medio local y explicó qué había ocurrido durante los días en los que no pudieron contactarlo.
Echarri, oriundo de Bahía Blanca, había viajado a Mar del Plata con la intención de conseguir trabajo durante la temporada de verano. Según relató su entorno, su madre mantuvo comunicación con él hasta el 10 de diciembre, fecha en la que su teléfono dejó de funcionar repentinamente. Con el correr de los días y sin noticias, la preocupación fue en aumento.
Ante la falta de respuestas, la mujer realizó la denuncia por averiguación de paradero el 20 de diciembre. A partir de ese momento, se activó un operativo de búsqueda encabezado por la UFIJ N°20 de Bahía Blanca, con la intervención de la Comisaría Cuarta y la Subcomisaría Harding Green. El caso comenzó a difundirse en medios locales y redes sociales, lo que amplificó la búsqueda.
La aparición en una transmisión
La noche del 31 de diciembre, mientras se desarrollaban los festejos en la rambla marplatense, el cronista Adrián Oscar Maucci transmitía en vivo para Mar del Plata Web y entrevistaba a vecinos y turistas. En medio de la cobertura, un joven se acercó al móvil y pidió la palabra.
“Muchísimas gracias a todos. Soy de Bahía Blanca y mi familia me estaba buscando, salí en las noticias”, dijo frente a cámara. La declaración sorprendió al periodista, quien le respondió con incredulidad: “¿Sos vos?”. En ese momento, la identidad de Maximiliano Echarri quedó confirmada y la noticia comenzó a circular rápidamente.
El relato de lo ocurrido
Ya ante el micrófono, el joven explicó que apenas llegó a Mar del Plata fue víctima de un robo, durante el cual perdió su teléfono celular. Esa situación le impidió comunicarse con su familia y amigos durante varios días, lo que derivó en la denuncia y la búsqueda.
“Agradezco a la gente de Mar del Plata que hizo lo posible para que pueda comunicarme. Hay gente mala que me robó el celu.Me pude contactar con mi familia después de diez días y pudieron saber que yo estoy bien”, expresó.
Echarri también contó que decidió quedarse en la ciudad balnearia y que actualmente se gana la vida cuidando y lavando autos en la vía pública. Además, señaló que continúa en la búsqueda de una oportunidad laboral formal. “Busco trabajo en blanco”, afirmó.
La aparición del joven puso fin a días de incertidumbre para su familia y permitió cerrar un episodio que había generado una fuerte repercusión pública, especialmente en los últimos días del año.