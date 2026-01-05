#HOY:

Incendio en una cervecería de Pilar: denuncian que el fuego comenzó en un salón vecino

El siniestro ocurrió durante la jornada de este lunes 5 de enero. Las llamas se propagaron rápidamente dentro del establecimiento, lo que obligó a la intervención de varias dotaciones de Bomberos Voluntarios y a un operativo preventivo en los alrededores.

Un incendio de importantes dimensiones se desató este lunes en una cervecería artesanal de la localidad bonaerense de Pilar, provocando serios daños materiales y generando alarma en la zona. Tras controlar las llamas, los propietarios del local afectado acusaron a un salón de eventos lindero como posible origen del fuego, mientras avanza la investigación para determinar responsabilidades.

Qué pasó y dónde ocurrió

El siniestro ocurrió durante la jornada del lunes 5 de enero, en una cervecería ubicada en el partido de Pilar, al norte del Gran Buenos Aires. Las llamas se propagaron rápidamente dentro del establecimiento, lo que obligó a la intervención de varias dotaciones de Bomberos Voluntarios y a un operativo preventivo en los alrededores.

Si bien no se registraron víctimas ni heridos, las pérdidas materiales fueron considerables, especialmente en el sector de producción y almacenamiento.

La acusación de los propietarios

Luego de extinguido el incendio, los dueños de la cervecería sostuvieron que el fuego se habría iniciado en un salón de eventos contiguo, desde donde se habría propagado hacia su local. Según indicaron, en el predio vecino se estaban realizando tareas que podrían haber generado una chispa o foco ígneo previo.

Estas declaraciones fueron puestas a disposición de las autoridades, que ya tomaron testimonios y recabaron información técnica para determinar el origen exacto del incendio.

El operativo y la investigación en marcha

Personal de Bomberos trabajó durante varias horas para controlar el fuego y evitar que se extendiera a otros comercios o viviendas cercanas. Una vez sofocadas las llamas, se dio inicio a las pericias correspondientes, que estarán a cargo de especialistas en siniestros.

La investigación buscará establecer cómo comenzó el incendio, si existieron fallas eléctricas, negligencia humana u otro factor desencadenante, y si corresponde avanzar con acciones legales.

Impacto en el comercio y la zona

El incendio generó preocupación entre comerciantes y vecinos del área, ya que se trata de una zona con alto movimiento nocturno y gastronómico. La cervecería afectada permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, mientras sus dueños evalúan los daños y la posibilidad de reanudar la actividad.

Desde el municipio se informó que se realizarán controles preventivos adicionales en locales gastronómicos y salones de eventos para evitar situaciones similares.

Mientras avanza la investigación, el foco está puesto en determinar con precisión el origen del incendio y las posibles responsabilidades. El episodio reabre el debate sobre los controles de seguridad en espacios comerciales contiguos y la importancia de cumplir con las normativas para prevenir hechos que pueden tener consecuencias graves.

Buenos Aires

