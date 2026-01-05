Gran Buenos Aires

Incendio en una cervecería de Pilar: denuncian que el fuego comenzó en un salón vecino

El siniestro ocurrió durante la jornada de este lunes 5 de enero. Las llamas se propagaron rápidamente dentro del establecimiento, lo que obligó a la intervención de varias dotaciones de Bomberos Voluntarios y a un operativo preventivo en los alrededores.