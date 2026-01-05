Para 9 de Julio

Santa Fe prorrogó la emergencia agropecuaria por sequía en el norte provincial

La medida se extiende hasta el 28 de febrero de 2026 y abarca a nueve distritos, con beneficios fiscales y administrativos para sostener la producción ante el impacto de la sequía. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo recordaron que el trámite es 100 % digital.