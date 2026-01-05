Up River Paraná: el nodo Gran Rosario, eje estratégico de las exportaciones argentinas
Con 34 terminales portuarias y más de 66 millones de toneladas exportadas en 2024, el nodo Gran Rosario se consolida como el segundo polo exportador de alimentos más importante del mundo y un eslabón clave del comercio exterior argentino.
Up River Paraná: 34 terminales portuarias que conectan la Argentina con el mundo.
El denominado Up River Paraná —o nodo Gran Rosario— constituye uno de los complejos portuarios más relevantes del planeta. Con 66 millones de toneladas embarcadas durante 2024, se posiciona como el segundo nodo exportador de alimentos del mundo, solo detrás de Nueva Orleans, y explica gran parte del perfil agroexportador de la Argentina, tercer exportador agrícola global.
Desde sus muelles se despachó el 76% de los productos agroindustriales exportados por el país el año pasado, consolidando al sur santafesino como una plataforma logística estratégica de alcance internacional.
34 terminales a lo largo de 70 kilómetros de costa
De acuerdo con la última edición de la River Plate Shipping Guide del Centro de Navegación Argentina, el Up River concentra 34 terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas. Estas se distribuyen a lo largo de unos 70 kilómetros de costa sobre el río Paraná y sus afluentes, entre las localidades de Timbúes y Arroyo Seco, en plena traza de la Hidrovía Paraná–Paraguay.
Up River Paraná: el complejo portuario que sostiene el comercio exterior argentino
Cada terminal se define como una unidad empresarial con instalaciones propias y muelle individual, mientras que los puertos funcionan como áreas integradas que pueden albergar más de una terminal y diversa infraestructura de carga y descarga.
Dentro del Up River se identifican 18 puertos agroindustriales. Cuatro de ellos —Terminal 6, COFCO, Bunge (Pampa y Dempa) y ACA San Lorenzo— cuentan con dos terminales cada uno. En total, 22 de las 34 terminales están orientadas a la exportación de granos, harinas y aceites vegetales.
Además, 12 terminales disponen de plantas de crushing de oleaginosas integradas a su infraestructura. De las 25 fábricas de extracción por solvente del país, 17 se localizan en Santa Fe, al igual que 5 de las 10 plantas que combinan extracción y prensas continuas.
En conjunto, la provincia concentra el 81,4% de la capacidad nacional de molienda de oleaginosas, con un peso determinante del área del Gran Rosario.
Una concentración única a nivel internacional
Este nivel de concentración industrial y exportadora no tiene parangón en otros grandes países productores. En Brasil, Mato Grosso —principal estado sojero— concentra solo el 21,1% de la capacidad de molienda nacional.
En Estados Unidos, Iowa, el principal estado procesador, reúne el 19,1% del total. Un patrón similar se observa en la producción de biodiesel y HVO, lo que posiciona al Up River como una fortaleza logística e industrial de escala mundial.
Capacidad logística para sostener grandes cosechas
Las terminales agroindustriales del Gran Rosario cuentan con una capacidad de recepción cercana a los 19.000 camiones diarios, lo que permite descargar más de 500.000 toneladas de granos por día. Este volumen representa el 69% de la capacidad de recibo, complementado por el transporte ferroviario (14%) y fluvial mediante barcazas (17%).
El nodo dispone de 14 muelles barcaceros y 16 accesos ferroviarios, una infraestructura clave de cara a una campaña 2024/25 que podría convertirse en la tercera mayor en volumen logístico de la historia, y con perspectivas favorables también para 2025/26.
Terminales multipropósito y energía
Más allá del complejo agroindustrial, el Up River alberga terminales multipropósito de relevancia. En Rosario, Terminal Puerto Rosario (TPR) se posiciona como el cuarto puerto del país en movimiento de contenedores, operando graneles y cargas generales como mineral de hierro, azúcar cruda, fertilizantes, aceites vegetales, carbonato de litio y productos siderúrgicos.
Asimismo, las terminales YPF y Chacabuco podrían adquirir un nuevo protagonismo con el proyecto Santa Fe Bio, que prevé la reconversión de la refinería de San Lorenzo en la primera biorefinería del país para producir SAF y HVO con destino mayormente exportador.
Fertilizantes, minería y nuevas inversiones
Los puertos de Profertil y Terminal Fertilizantes Argentinos (TFA) cumplen un rol clave en el abastecimiento de insumos para el agro. En 2024, el Up River concentró el 34% de las importaciones de fertilizantes del país, en un contexto donde más del 65% del consumo nacional depende de compras externas.
Finalmente, la aprobación del Proyecto Terminal Multipropósito Timbúes dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión superior a los US$ 276 millones, anticipa una nueva etapa de expansión portuaria. La iniciativa sumará capacidad operativa y reforzará el papel del Up River como motor del comercio exterior argentino.