Informe de la BCR

Con maíz, trigo y girasol en alza, el agro se encamina a la mayor cosecha de su historia

Tras varios ciclos marcados por la sequía y la volatilidad climática, la campaña agrícola 2025/26 se perfila como un punto de inflexión. Con cosechas récord en trigo y cebada, una fuerte recuperación del maíz y un crecimiento sostenido del girasol, el sector apunta a alcanzar el mayor volumen de granos de la historia, impulsar las exportaciones y reforzar su rol como principal generador de divisas para la economía argentina.