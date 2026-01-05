Cerró con un 20% más de lluvias

Más lluvias que en 2024: el año cierra con un balance pluvial positivo en la región núcleo

Con un promedio anual de 1.222 milímetros, el 2025 acumuló 260 mm más que el año anterior en la región núcleo. Aunque el balance es ampliamente positivo, diciembre mostró un patrón irregular y el norte del país registró lluvias extremas.