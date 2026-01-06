#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
En Hurlingham

Asaltaron al periodista Nicolás Wiñazki en una casa en obra

El conductor fue abordado por dos delincuentes mientras esperaba a unos pintores. Le robaron dinero y escaparon en un auto negro. Investigan si fue al voleo

Los investigadores trabajan bajo la hipótesis de que se trató de un robo "al voleo".Los investigadores trabajan bajo la hipótesis de que se trató de un robo "al voleo".
Seguinos en
Por: 

El periodista Nicolás Wiñazki fue víctima de un violento asalto este lunes en el partido bonaerense de Hurlingham.

El hecho ocurrió en el barrio Parque Johnston, cuando el comunicador de Clarín y América 24 se encontraba en una vivienda en refacción esperando la llegada de unos pintores y fue abordado por dos delincuentes.

Los investigadores trabajan bajo la hipótesis de que se trató de un robo "al voleo", ya que la propiedad no es la residencia habitual del periodista, sino una casa en obra.

Dinero, fuga y cámaras de seguridad

El asalto fue rápido y los malvivientes lograron sustraer dinero en efectivo que Wiñazki tenía en su poder, además de otros objetos de valor.

Los ladrones escaparon en un auto oscuro. La policía intenta establecer si se trata de un vehículo que había sido reportado como robado días atrás en el partido de Morón.

La investigación

La causa quedó a cargo del fiscal Nicolás Filippini, de la UFI N° 8 de Morón. Junto a la DDI y la policía local, se encuentran analizando las cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir el recorrido de los asaltantes.

Seguinos en
#TEMAS:
Show
Judiciales
Buenos Aires
Cine Series Televisión

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro