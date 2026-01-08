Murió un adolescente tras caer al río en zona de islas en Helvecia

Un operativo contrarreloj se desplegó el miércoles por la tarde en la región costera de Helvecia (Dpto Garay), luego de que se denunciara la caída de un menor al río San Javier, en un sector de difícil acceso en el paraje Las Cañas. Con el correr de las horas, el desenlace fue el peor: el cuerpo del adolescente fue hallado sin vida.
El aviso al 911 ingresó alrededor de las 14.43, cuando personal de la Subcomisaría de Helvecia fue comisionado hacia un sector sin numeración catastral, en jurisdicción de Las Cañas, tras conocerse que un menor habría caído al río y no lograban localizarlo.
Los primeros datos eran escasos, pero suficientes para activar un operativo de rastrillaje en una zona compleja, marcada por caminos rurales inexistentes y acceso restringido.
Una zona inaccesible, sólo a caballo
Ya en el lugar, efectivos policiales entrevistaron a personal de Los Pumas, quienes aportaron información clave: el menor sería M. A. de 15 años, y la caída se habría producido a unos tres kilómetros del sector de los puentes, en un área completamente inaccesible para vehículos.
El ingreso, según se precisó, solo era posible a caballo, lo que dificultó las tareas de búsqueda y demoró el avance de los equipos.
La peor noticia
Con el paso de las horas y cuando el sol comenzaba a caer, llegó la confirmación más temida. A las 20.10, el sub jefe de la dependencia de Helvecia comunicó que el cuerpo del menor había sido hallado sin vida.
De inmediato se procedió al levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue del Hospital de Helvecia, bajo las actuaciones correspondientes.
De acuerdo a la información oficial, el adolescente se encontraba realizando labores de islas, montando a caballo junto a un adulto. En circunstancias que se investigan, cayó al río y, al no saber nadar, fue arrastrado por el agua, provocándole la muerte.
La hipótesis principal es la de muerte por inmersión, sin indicios de intervención de terceros.
Intervención judicial y peritajes
Por disposición de la Sub Jefa de la Comisaría Primera de Helvecia, se solicitó la presencia de personal de la División Criminalística para realizar el examen médico legal y el relevamiento fotográfico del cuerpo.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Región 1 – DCF Garay, mientras se aguardan los resultados finales de los estudios para completar el informe judicial.