Se incendió una vivienda de Los Sin Techo en la zona oeste

Durante la calurosa siesta de este miércoles, una precaria vivienda de la zona oeste de la ciudad de Santa Fe ardió y sufrió daños totales en su interior.
Ocurrió cerca de la avenida de Circunvalación, a la altura de calle Lisandro de la Torre. Afortunadamente, los daños sólo fueron materiales. Se investigan las causas del siniestro.
Durante la calurosa siesta de este miércoles, una precaria vivienda de la zona oeste de la ciudad de Santa Fe ardió y sufrió daños totales en su interior.
Ocurrió en una casa de “Los Sin Techo”, en el sector ubicado cerca de la avenida de circunvalación y calle Lisandro de la Torre, en barrio Santa Rosa de Lima.
Hasta allí llegó una dotación de la Agrupación de Bomberos Zapadores poco después de las 15.
La estructura de la que salían densas columnas de humo era una vivienda prefabricada, construida con paredes de cemento promediado, techo de chapa de zinc, e instalación eléctrica aérea. Estaba compuesta de un solo ambiente, de aproximadamente 4 x 3 metros.
Con mangueras, los bomberos combatieron el fuego, que igualmente llegó a provocar estragos totales en todos los muebles que había en el interior.
Prestó colaboración personal del Comando Radioeléctrico, que brindó asistencia a la propietaria, una mujer de 32 años que resultó ilesa.