Campo del Medio: robó millones de pesos pero se delató cuando empezó a gastar de más
Tiene 27 años y fue atrapado por la Policía de Investigaciones. Se lo acusa de entrar a la casa de un vecino y sustraerle dinero en efectivo. Todo pasó en una zona rural cercana a la ciudad de Helvecia.
Un joven fue arrestado por la Policía de Investigaciones (PDI) este miércoles, acusado de perpetrar un robo en la casa de un vecino, en zona rural de la localidad de Campo del Medio, ubicada muy cerca de Helvecia, cabecera del departamento santafesino Garay.
Se trata de un hombre identificado por sus iniciales como S. D. L., quien tiene 27 años.
La investigación se inició a raíz de una denuncia radicada el primer día del año, en la que la víctima contó que alguien había violentado las rejas de una de las ventanas de su casa para ingresar.
Así, luego de recorrer los ambientes, el ladrón se había apoderado de 3 millones de pesos en efectivo.
El operativo se realizó en zona rural de Campo del Medio. Foto: El Litoral
Evidente
Los detectives reunieron evidencia que puso a S. D. L. en la mira. Este sujeto y su grupo familiar habían gastado bastante más de lo habitual en los últimos días. Además, se los había visto con fajos de billetes en sus manos.
Según trascendió, el sospechoso cuenta con numerosos antecedentes de delitos similares, contra la propiedad.
El joven arrestado será imputado en las próximas horas por robo. Foto: El Litoral
Allanamiento
Finalmente, con las pruebas recolectadas, se realizó este miércoles un allanamiento en la misma zona rural de Campo del Medio, donde fue atrapado el presunto autor del hecho, que fue trasladado a sede policial y puesto a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).