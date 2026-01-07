Dos condenados por asaltar violentamente a una familia

Dos hombres fueron condenados por haber perpetrado un violento asalto a una familia, en la vía pública de la localidad de Franck. El proceso inició en abril de 2025 con la denuncia, y culminó este miércoles con la firma de juicios abreviados.
Golpearon y amedrentaron a dos matrimonios, uno de adultos mayores, cuando intentaban subir a un vehículo. El hecho ocurrió el pasado abril en la localidad de Franck.
Maximiliano Andrés Galvan y Lázaro Sunier fueron condenados a tres años de prisión efectiva como coautores del delito de “robo calificado por ser perpetrado utilizando arma de utilería”.
La sentencia fue dispuesta por el juez penal Pablo Ruiz Staiger, tras la presentación de los acuerdos de procedimiento abreviado realizada por la fiscal Natalia Giordano y el abogado particular Néstor Pereyra. La audiencia se realizó en los tribunales de Santa Fe.
Debido a que ambos condenados permanecían en prisión preventiva desde abril del año pasado, se dispuso el cese de su privación de la libertad.
El asalto data de la mañana del 2 de abril del 2025. Los delincuentes arribaron a Franck cerca de las 6.50, a bordo de un automóvil Chevrolet Corsa, descendieron y comenzaron a circular a pie por las distintas arterias de la comuna.
Al llegar a calle Rivadavia al 1300, interceptaron a una familia que intentaba subir a su vehículo. Fue entonces cuando Galvan exhibió un arma de fuego tipo pistola -que luego se corroboraría que era una réplica- a uno de los hombres.
La víctima de 50 años intentó defenderse, y comenzó a forcejear con el ladrón. Sunier lo atacó por detrás, y luego ambos comenzaron a propinarle golpes de puño hasta tirarlo al piso, para luego arremeter propinándole patadas.
Ante semejante situación, el suegro del hombre -de 84 años- intentó interrumpir la golpiza, y terminó siendo atacado por los delincuentes.
Con los hombres reducidos, Sunier se dirigió al auto de las víctimas y abrió la puerta del acompañante y violentamente arrastró hacia afuera a una de las mujeres, de 83 años. Galvan, volviendo a hacer uso de la pistola réplica, apuntó a la otra mujer -de 54 años- y le propinó un culatazo en la cabeza.
Con las cuatro víctimas ya fuera del vehículo, los ladrones se montaron en el Peugeot 308 y se retiraron de allí con el mismo. Dentro del auto había carteras, billeteras y mochilas que contenían documentación, tarjetas de crédito, celulares y dinero en efectivo por un monto de alrededor de $250.000
Las víctimas se contactaron con la Central de Emergencias 911, que dio aviso de lo ocurrido a la policía local. Se inició un operativo cerrojo que logró dar con los delincuentes, que fueron detenidos e imputados.
Con las condenas impuestas este miércoles, el proceso penal llegó a su fin.