Delfina sobrevivió, pero el miedo sigue: la familia duda en regresar a San Cristóbal

Tras el intento de asesinato y nuevas amenazas por redes, la madre teme por la seguridad de sus hijos. Asegura que denunció en distintos ámbitos lo que podía pasar, pero no fue escuchada. La menor se recupera luego de una cirugía.