Accidente fatal en Buenos Aires: investigan al jefe de la Federal Rafaela
Un siniestro ocurrido en la tarde del sábado en la Autovía 6 dejó una mujer fallecida y al menos cinco heridos. El conductor del vehículo que habría provocado el choque frontal sería el jefe de la Unidad Operativa Federal Rafaela de la Policía Federal Argentina.
El choque frontal ocurrió sobre la Autovía 6, a la altura del Polo Club La Cañada, en Luján.
Un grave accidente de tránsito ocurrido el sábado 3 de enero por la tarde en la provincia de Buenos Aires es investigado por la Justicia y tiene como principal involucrado a quien sería el jefe de la Unidad Operativa Federal de la Policía Federal Argentina con asiento en Rafaela.
El episodio se registró alrededor de las 18 horas sobre la Autovía 6, a la altura del Polo Club La Cañada, en jurisdicción del partido bonaerense de Luján, y dejó como saldo una mujer fallecida y al menos cinco personas heridas.
Según trascendió en medios locales y fuentes vinculadas a la causa, un automóvil Honda Civic habría impactado de manera frontal contra un Chevrolet Prisma de uso familiar, provocando un violento choque que derivó en la intervención de servicios de emergencia, bomberos y personal policial.
El conductor del Honda fue identificado como Gastón Maximiliano Montepeloso, quien actualmente se desempeñaría como jefe de la Unidad Operativa Federal Rafaela. Tras el hecho, habría quedado detenido en la ciudad de Buenos Aires, a disposición de la Justicia bonaerense.
El siniestro y las hipótesis en análisis
De acuerdo a las primeras actuaciones judiciales, el Honda Civic habría perdido el control, cruzado de carril e impactado de frente contra el Chevrolet Prisma, que terminó destruido dentro del zanjón central de la autovía.
En el Chevrolet viajaba un matrimonio junto a sus dos hijos. La víctima fatal fue identificada como Vanesa Yanina Escalante, quien habría fallecido en el lugar al quedar atrapada entre los hierros del vehículo tras el impacto.
También resultaron heridos Milagros, de 13 años, y Marcelo Emmi, de 38, quienes debieron ser rescatados por Bomberos Voluntarios y trasladados para su atención médica, junto con el resto de los ocupantes.
Entre los heridos se encontrarían además los dos ocupantes del Honda Civic, uno de ellos el propio Montepeloso, quienes fueron derivados al Hospital Zonal de Luján con distintas lesiones, siempre según la información que trascendió.
La investigación judicial analiza si el siniestro se produjo como consecuencia de una maniobra temeraria a alta velocidad y la posible participación del Honda en una picada ilegal con otro vehículo, que habría sido un Audi.
El conductor del Honda Civic habría quedado detenido mientras avanza la investigación.
De acuerdo a esa hipótesis, el conductor del Audi se habría dado a la fuga tras el impacto. Sin embargo, esta versión habría sido desmentida por la defensa y allegados al funcionario detenido, y continúa siendo materia de análisis en el expediente.
Situación judicial e impacto institucional
Medios del partido de Luján indicaron además que el test de alcoholemia practicado al conductor del Honda Civic habría arrojado un resultado positivo de 0,48 gramos de alcohol por litro de sangre, dato que forma parte de la investigación judicial.
Cabe recordar que en la provincia de Buenos Aires rige la ley de Alcohol Cero al Volante, por lo que ese resultado, de confirmarse oficialmente, podría agravar la situación procesal del imputado.
La causa habría sido caratulada de manera preliminar como homicidio culposo agravado, mientras continúan las pericias accidentológicas y la recolección de pruebas para determinar la mecánica del hecho y las responsabilidades penales.