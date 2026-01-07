Investigación en curso

Accidente fatal en Buenos Aires: investigan al jefe de la Federal Rafaela

Un siniestro ocurrido en la tarde del sábado en la Autovía 6 dejó una mujer fallecida y al menos cinco heridos. El conductor del vehículo que habría provocado el choque frontal sería el jefe de la Unidad Operativa Federal Rafaela de la Policía Federal Argentina.