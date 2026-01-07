Departamento Castellanos

Rafaela: fortalecen la prevención en seguridad con nuevos móviles policiales

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe entregó 18 camionetas para trabajos de patrullaje en diferentes localidades del Departamento Castellanos. "Dotar de herramientas a nuestras fuerzas de seguridad se ha vuelto una práctica habitual", señaló el intendente Leonardo Viotti.