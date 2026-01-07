Rafaela: fortalecen la prevención en seguridad con nuevos móviles policiales

Este martes, en la Unidad Regional V de Policía, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe realizó la entrega de 18 nuevas camionetas adaptadas para tareas de patrullaje de la Policía del Departamento Castellanos.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe entregó 18 camionetas para trabajos de patrullaje en diferentes localidades del Departamento Castellanos. "Dotar de herramientas a nuestras fuerzas de seguridad se ha vuelto una práctica habitual", señaló el intendente Leonardo Viotti.
Participaron del acto el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; el intendente Leonardo Viotti; la secretaria de Gestión Institucional, María Virginia Coudannes; el jefe de Policía de la Provincia de Santa Fe, director general de policía Luis Pablo Martín Maldonado.
Además representantes de las fuerzas de seguridad, mandatarios de diferentes localidades del Departamento Castellanos.
Estas unidades son una nueva tanda de móviles policiales 0 km adquiridos por licitación pública. Se trata de 18 camionetas Chevrolet Montana, totalmente equipadas para patrullaje y que forman parte de las 720 vehículos que adquirió el Gobierno de Santa Fe en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad.
Entre otras características, las nuevas camionetas cuentan con tracción 4x2, paragolpes reforzados y rejas de protección para las luces, equipadas con pantalla táctil, cámara de estacionamiento y sensores.
Están preparadas para patrullar en zonas urbanas, rurales y caminos difíciles, ya que son una herramienta clave para la seguridad en la provincia por su robustez, capacidad todoterreno y equipamiento de seguridad.
En el acto, el mandatario local expresó: "Dotar de herramientas a nuestras fuerzas de seguridad se ha vuelto una práctica habitual y le quiero dar las gracias para contar con este equipamiento sumamente necesario para prestar los servicios de manera correcta como lo requieren los agentes y la comunidad".
A su turno, el Ministro de Justicia y Seguridad explicó que esta entrega "forma parte de un proceso de adquisición de 2.680 vehículos para la Policía de Santa Fe entre autos, motos y camionetas a lo largo de dos años".
"Esto representa dos tercios de la flota provincial" dijo el ministro y agradeció a "todo el arco político que nos dio una Ley de Emergencia muy potente para poder reequipar a la policía".
El total de inversión destinada para este reequipamiento de las fuerzas de seguridad es de 32.000 millones de pesos que "incluye a los 720 vehículos que la policía necesita para estar en la calle cuidando a nuestra gente. A esto se le suman chalecos, uniformes, sistemas de seguridad, armamento de baja letalidad", finalizó el funcionario provincial.