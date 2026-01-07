En el sur provincial

Las colonias municipales de Casilda celebraron a los Reyes Magos con una multitudinaria bicicleteada

La actividad fue organizada por la Colonia de Vacaciones Municipal y reunió a niños y niñas de entre 3 y 12 años. El recorrido se desarrolló con un operativo de seguridad vial especialmente dispuesto para garantizar el cuidado de los participantes.