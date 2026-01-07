Las colonias municipales de Casilda celebraron a los Reyes Magos con una multitudinaria bicicleteada
La actividad fue organizada por la Colonia de Vacaciones Municipal y reunió a niños y niñas de entre 3 y 12 años. El recorrido se desarrolló con un operativo de seguridad vial especialmente dispuesto para garantizar el cuidado de los participantes.
Las colonias de Casilda realizaron la bicicleteada por los Reyes Magos
Este martes se llevó a cabo la tradicional bicicleteada por los Reyes Magos en la ciudad de Casilda, una propuesta recreativa enmarcada en las actividades de la Colonia de Vacaciones Municipal. La jornada convocó a numerosos niños y niñas de entre 3 y 12 años, quienes disfrutaron de una mañana a puro juego, movimiento y encuentro.
La iniciativa tuvo como objetivo fomentar la recreación al aire libre, la actividad física y la socialización, permitiendo que los pequeños compartan experiencias, hagan nuevos amigos y desarrollen habilidades fundamentales en un entorno cuidado y seguro.
Organización y compromiso municipal
Desde la Municipalidad de Casilda, a través de la Dirección de Deportes, se continúa trabajando en una agenda activa para la temporada estival. En ese sentido, el director del área, Leandro “Beto” Armani, destacó el compromiso del equipo organizador.
Las colonias de Casilda realizaron la bicicleteada por los Reyes Magos
“Es algo que hacemos con mucho entusiasmo y responsabilidad. Buscamos contar con un calendario de actividades variado y sostenido durante todo el verano”, expresó el funcionario.
Punto de partida y recorrido
El encuentro tuvo su punto de inicio en la intersección de calles Casado y San Luis, lugar donde funciona la Colonia de Vacaciones Municipal. Desde allí, los participantes iniciaron el recorrido acompañados por personal municipal y un operativo de seguridad vial especialmente coordinado para resguardar la integridad de todos.
Datos de la bicicleteada
Salida: 09.30 horas, desde Casado y San Luis. El recorrido incluyó: San Luis hasta bulevar 25 de Mayo, Bulevar 25 de Mayo hasta Las Heras, Las Heras hasta Roca y Roca hasta el Parque Municipal Sarmiento.
La actividad se desarrolló con total normalidad y culminó en un clima festivo, reafirmando el valor de este tipo de propuestas para el disfrute y la inclusión de las infancias durante el receso de verano.