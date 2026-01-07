ANSES incorporó a “Tina”, el asistente virtual que responde consultas las 24 horas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sumó una nueva herramienta digital para mejorar la atención al público.
El Ministerio de Capital Humano habilitó el asistente virtual “Tina” en la web de ANSES. La herramienta permite realizar consultas sobre trámites y prestaciones de manera simple, rápida y disponible todos los días del año.
Se trata de “Tina”, el asistente virtual del Estado nacional, que ya funcionaba en el portal argentina.gob.ar y que ahora también está disponible en www.anses.gob.ar , con el objetivo de facilitar el acceso a la información y orientar a los ciudadanos en sus trámites y consultas más frecuentes.
Desde el Ministerio de Capital Humano informaron que el asistente virtual “Tina” ya se encuentra operativo en la página web de ANSES y puede ser utilizado por cualquier persona que ingrese al sitio oficial del organismo.
La iniciativa busca agilizar la atención, reducir tiempos de espera y brindar respuestas claras sobre las distintas prestaciones y gestiones que se realizan ante la ANSES.
“Tina” funciona como un canal de consulta permanente, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. A través de un sistema de diálogo simple, el asistente orienta a los usuarios para encontrar información sobre jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, AUH, AUE, programas sociales, turnos, certificaciones y otros trámites habituales.
Además de responder preguntas, la herramienta también puede derivar consultas a otros organismos del Estado nacional cuando el tema no corresponde específicamente a ANSES, actuando como una guía integral dentro del ecosistema digital del sector público.
El acceso al asistente es sencillo. Al ingresar a la web de ANSES, los usuarios encontrarán el avatar de “Tina” ubicado en el extremo inferior derecho de la pantalla. Al hacer clic, se despliega una ventana de chat en la que se puede escribir directamente la consulta o seleccionar alguna de las opciones sugeridas por el sistema.
Entre las consultas más frecuentes que se pueden realizar se encuentran: requisitos para acceder a una jubilación o pensión, fechas y formas de cobro, documentación necesaria para distintos trámites, información sobre asignaciones y programas vigentes, y orientación general sobre cómo iniciar una gestión ante el organismo.
La lógica de funcionamiento está pensada para que cualquier persona, incluso aquellas con escasos conocimientos digitales, pueda utilizarla sin dificultades. Las respuestas se presentan con un lenguaje claro, paso a paso, y con enlaces directos a la información oficial cuando es necesario ampliar los datos.
La incorporación de “Tina” a la web de ANSES forma parte de una estrategia más amplia de modernización y digitalización de los servicios del Estado nacional. El objetivo es que los ciudadanos puedan acceder a la información de manera autónoma, sin necesidad de trasladarse a una oficina o depender exclusivamente de la atención telefónica o presencial.
Desde el Gobierno señalaron que esta herramienta no reemplaza los canales tradicionales de atención, sino que los complementa. De este modo, quienes prefieran realizar consultas en línea pueden hacerlo en cualquier momento, mientras que las oficinas continúan atendiendo trámites que requieren presencialidad o asesoramiento personalizado.
La experiencia previa de “Tina” en argentina.gob.ar mostró una alta demanda por parte de los usuarios, especialmente para consultas rápidas y orientativas.
Con su llegada a ANSES, se espera que contribuya a descongestionar otros canales y a mejorar la experiencia general de quienes necesitan información sobre prestaciones sociales.