ANSES publicó el cronograma de cobros de enero para jubilados, pensiones y AUH

El organismo previsional difundió las fechas de acreditación de haberes y asignaciones para enero de 2026 según la terminación del DNI. El pago comenzará el 9 de enero y abarca jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo.

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Crédito: Gobierno NacionalAdministración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Crédito: Gobierno Nacional
Por: 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer cómo será y cuándo iniciará el calendario de pagos a jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH para el primer mes del año 2026.

Las personas pueden consultar el recibo de haberes desde mi ANSES a partir de la fecha de inicio del calendario que a continuación se detalla por grupo, fecha y terminación del número de DNI.

Desde ANSES recuerdan que los haberes permanecen depositados en las cuentas bancarias. Crédito: Xinhua.Desde ANSES recuerdan que los haberes permanecen depositados en las cuentas bancarias. Crédito: Xinhua.

Calendario de pagos

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 09 de enero.
  • DNI terminados en 1: 12 de enero.
  • DNI terminados en 2: 13 de enero.
  • DNI terminados en 3: 14 de enero.
  • DNI terminados en 4: 15 de enero.
  • DNI terminados en 5: 16 de enero.
  • DNI terminados en 6: 19 de enero.
  • DNI terminados en 7: 20 de enero.
  • DNI terminados en 8: 21 de enero.
  • DNI terminados en 9: 22 de enero.
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero.
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero.
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero.
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 09 de enero.
  • DNI terminados en 1: 12 de enero.
  • DNI terminados en 2: 13 de enero.
  • DNI terminados en 3: 14 de enero.
  • DNI terminados en 4: 15 de enero.
  • DNI terminados en 5: 16 de enero.
  • DNI terminados en 6: 19 de enero.
  • DNI terminados en 7: 20 de enero.
  • DNI terminados en 8: 21 de enero.
  • DNI terminados en 9: 22 de enero.
ANSES otorgará una suba más el “plus” navideño a muchos planes,El pago comenzará el 9 de enero y abarca jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo.

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 09 de enero.
  • DNI terminados en 1: 12 de enero.
  • DNI terminados en 2: 13 de enero.
  • DNI terminados en 3: 14 de enero.
  • DNI terminados en 4: 15 de enero.
  • DNI terminados en 5: 16 de enero.
  • DNI terminados en 6: 19 de enero.
  • DNI terminados en 7: 20 de enero.
  • DNI terminados en 8: 21 de enero.
  • DNI terminados en 9: 22 de enero.

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero.
  • DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero.
  • DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero.
  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero.
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero.
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: 12 de enero al 12 de febrero.

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 09 de enero.
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero.
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero.
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero.
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: 9 de enero al 12 de febrero.

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero.
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero.
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero.
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero.
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero.
