ANSES publicó el cronograma de cobros de enero para jubilados, pensiones y AUH

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer cómo será y cuándo iniciará el calendario de pagos a jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH para el primer mes del año 2026.
Las personas pueden consultar el recibo de haberes desde mi ANSES a partir de la fecha de inicio del
calendario que a continuación se detalla por grupo, fecha y terminación del número de DNI. Desde ANSES recuerdan que los haberes permanecen depositados en las cuentas bancarias. Crédito: Xinhua. Calendario de pagos Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: 09 de enero. DNI terminados en 1: 12 de enero. DNI terminados en 2: 13 de enero. DNI terminados en 3: 14 de enero. DNI terminados en 4: 15 de enero. DNI terminados en 5: 16 de enero. DNI terminados en 6: 19 de enero. DNI terminados en 7: 20 de enero. DNI terminados en 8: 21 de enero. DNI terminados en 9: 22 de enero. Mirá también Anses advirtió que no solicita datos personales ni bancarios por ningún medio
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero. DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero. DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero. DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero. DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero. Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 09 de enero. DNI terminados en 1: 12 de enero. DNI terminados en 2: 13 de enero. DNI terminados en 3: 14 de enero. DNI terminados en 4: 15 de enero. DNI terminados en 5: 16 de enero. DNI terminados en 6: 19 de enero. DNI terminados en 7: 20 de enero. DNI terminados en 8: 21 de enero. DNI terminados en 9: 22 de enero. El pago comenzará el 9 de enero y abarca jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo. Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 09 de enero. DNI terminados en 1: 12 de enero. DNI terminados en 2: 13 de enero. DNI terminados en 3: 14 de enero. DNI terminados en 4: 15 de enero. DNI terminados en 5: 16 de enero. DNI terminados en 6: 19 de enero. DNI terminados en 7: 20 de enero. DNI terminados en 8: 21 de enero. DNI terminados en 9: 22 de enero. Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero. DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero. DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero. DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero. DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero. Mirá también ANSES advirtió sobre la documentación requerida para reclamar el 20% retenido de la AUH Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento)
Todas las terminaciones de DNI: 12 de enero al 12 de febrero.
Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 09 de enero. DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero. DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero. DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero. DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de DNI: 9 de enero al 12 de febrero.
Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero. DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero. DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero. DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero. DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero.