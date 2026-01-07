Es viral

Imprudencia en las Cataratas del Iguazú: cruzó la baranda de la pasarela para buscar un sombrero y generó indignación

Ocurrió en el sector de Garganta del Diablo, dentro del Parque Nacional Iguazú. La escena quedó filmada, se viralizó en TikTok y reavivó el reclamo por el respeto a las normas de seguridad.