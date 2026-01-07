#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Emergencia climática

Ola de calor en la Patagonia: alerta naranja por temperaturas extremas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por calor extremo que afecta a varias provincias del sur argentino. Las altas temperaturas representan un riesgo para la salud, especialmente en grupos vulnerables.

Ola de calor en la Patagonia.Ola de calor en la Patagonia.
Seguinos en
Por: 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó para este miércoles 7 de enero una alerta naranja por calor extremo que abarca principalmente áreas de la Patagonia argentina. Las zonas más afectadas son:

  • Regiones del norte y centro de Chubut

Según el organismo, las temperaturas en estas regiones alcanzarán valores muy elevados para esta época del año, con sensaciones térmicas que podrían superar los 40 °C en algunos puntos.

Evitar la exposición solar en horarios críticos son claves para atravesar los días de calor extremoAlerta naranja por temperaturas extremas en la Patagonia.

Qué significa la alerta naranja

La alerta naranja implica un efecto moderado a alto en la salud, lo que representa un riesgo especialmente para niños, personas mayores, embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas.

En estas condiciones, el calor puede afectar incluso a personas saludables si no se toman las precauciones adecuadas.

Mirá tambiénOcho provincias bajo alerta por tormentas fuertes y caída de granizo

Alerta amarilla en otras regiones

Además de las zonas bajo alerta naranja, el SMN también emitió alertas amarillas por calor extremo en:

  • Sectores del centro y sur de La Pampa
  • Áreas de Río Negro no incluidas en la alerta naranja
  • Localidades del sudoeste bonaerense

En estos casos, el impacto sobre la salud es leve a moderado, pero se recomienda igual precaución, sobre todo en poblaciones de riesgo.

El riesgo para la salud pública por exposición al calor comienza a partir de los 32 °C,Las temperaturas en estas regiones alcanzarán valores muy elevados.

Recomendaciones para evitar golpes de calor

Las autoridades sanitarias y el SMN brindaron una serie de consejos clave para prevenir complicaciones de salud ante las altas temperaturas:

  • Hidratate con agua segura, incluso si no tenés sed.
  • Evitá exponerte al sol entre las 10 y las 16 horas.
  • Usá ropa liviana, de colores claros y protección solar.
  • Reducí la actividad física intensa.
  • Mantenete en lugares frescos, ventilados o climatizados.
  • Prestá especial atención a bebés, personas mayores y con enfermedades crónicas.

En caso de síntomas como mareos, piel enrojecida y caliente, dolor de cabeza o confusión, se debe acudir al centro de salud más cercano.

Mirá tambiénMurió un hombre que huía de los incendios en Chubut: había ayudado como brigadista

Un verano que no da tregua

Las temperaturas elevadas se mantendrán durante los próximos días, en el marco de un verano con fenómenos climáticos extremos que vienen afectando a distintas regiones del país.

El SMN actualiza diariamente el mapa de alertas en su sitio web oficial y recomienda seguir de cerca los avisos meteorológicos para evitar situaciones de riesgo.

Especialistas en meteorología y cambio climático advierten que este tipo de fenómenos extremos, como las olas de calor prolongadas en zonas tradicionalmente más templadas del país, podrían volverse cada vez más frecuentes. Estos eventos se enmarcan dentro de un patrón global de calentamiento, que impacta de forma directa sobre la salud pública, la producción agropecuaria y el consumo energético.

Seguinos en
#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Neuquén
Río Negro
Chubut
La Pampa
Buenos Aires

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro