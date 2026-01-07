Altas Cumbres: una joven fue evacuada tras lesionarse durante una caminata
Una adolescente de 17 años resultó herida mientras realizaba una excursión en el exigente sendero de la Casita de Cristal, en Córdoba. Un operativo de más de seis horas permitió su rescate en una zona de difícil acceso.
Una jornada de senderismo en las Altas Cumbres de Córdoba se transformó en un operativo de rescate este lunes 6 de enero, cuando una joven de 17 años sufrió un esguince en su tobillo derecho mientras transitaba junto a un grupo de excursionistas el camino hacia la Casita de Cristal, un reconocido punto turístico ubicado a la altura del kilómetro 18 de la ruta provincial E-34.
La joven, oriunda de La Plata, formaba parte de un contingente de alrededor de 40 personas que realizaban la caminata por esta zona montañosa cuando, en medio del trayecto, sufrió la lesión que la dejó imposibilitada de continuar.
Un operativo de rescate de alta complejidad
Ante la emergencia, se activó un extenso operativo de rescate que se extendió durante más de seis horas.
Participaron integrantes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de San Alberto, el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) y bomberos voluntarios, quienes debieron recorrer más de cinco kilómetros en un terreno de difícil acceso para llegar hasta donde se encontraba la adolescente.
Los rescatistas lograron inmovilizar a la joven y trasladarla cuidadosamente hasta el corredor sanitario de la zona, donde fue derivada en ambulancia al hospital de Mina Clavero para recibir atención médica.
Fuera de peligro, pero con advertencias
De acuerdo con las fuentes médicas, la joven se encuentra fuera de peligro, aunque continúa en observación por la lesión sufrida.
El hecho pone en foco la necesidad de extremar los cuidados y planificaciones al realizar caminatas en senderos de montaña, especialmente en zonas como la Casita de Cristal, que exige una buena preparación física y preferentemente el acompañamiento de guías especializados.
Gracias al rápido accionar de los equipos de rescate, la situación no pasó a mayores. No obstante, el incidente sirve como recordatorio sobre la importancia de la prevención y la responsabilidad al incursionar en ambientes naturales que presentan riesgos, incluso para grupos organizados.
Creciente turismo de aventura y desafíos para los rescatistas
En los últimos años, las Altas Cumbres y sus senderos como la Casita de Cristal se han convertido en destinos populares para el turismo de aventura. Sin embargo, este crecimiento también ha incrementado la cantidad de intervenciones de los equipos de rescate, que enfrentan operativos complejos en zonas de difícil acceso.
Las autoridades provinciales reiteran la necesidad de registrarse antes de realizar travesías, portar equipamiento adecuado y verificar las condiciones climáticas antes de cada salida.