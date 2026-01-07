Detienen a una mujer que intentó ingresar drogas a la cárcel de Las Flores

Un nuevo procedimiento policial volvió a poner el foco sobre los intentos de ingreso de estupefacientes a unidades penitenciarias del Departamento La Capital. Esta vez, el hecho ocurrió en la Unidad Penitenciaria N° 2 de Las Flores, donde el personal detectó droga oculta durante el control de visitas.
La rápida intervención permitió frustrar la maniobra y derivó en la aprehensión de una mujer, que quedó a disposición de la Justicia.
El episodio se registró por la mañana, cuando personal del Servicio Penitenciario realizaba la requisa habitual a visitas femeninas que ingresaban al penal.
Durante el control, los agentes advirtieron irregularidades en mercaderías que transportaba una visitante, lo que motivó una inspección más exhaustiva del contenido.
Envoltorios sospechosos
Al revisar los elementos, los efectivos hallaron envoltorios con sustancias compatibles con estupefacientes. Inmediatamente se dio intervención a personal especializado, que realizó pruebas orientativas.
Imagen ilustrativa. Cárcel de Las Flores. Crédito: Fernando Nicola
Los resultados fueron concluyentes: positivo para marihuana y cocaína, confirmando el intento de ingreso de droga a la unidad penitenciaria.
Como consecuencia del procedimiento, una mujer de 26 años fue aprehendida en el lugar. Posteriormente fue trasladada a la Subcomisaría 17, donde se labraron las actuaciones de rigor.
Desde la Unidad Regional I se informó que se dio intervención a la Fiscalía de turno, que quedó a cargo de la investigación y de las medidas judiciales correspondientes.
Prevención y controles reforzados
El procedimiento se enmarca dentro de las tareas preventivas y operativas que desarrolla la policía en conjunto con el Servicio Penitenciario, con el objetivo de evitar el ingreso de drogas y elementos prohibidos a los establecimientos carcelarios.
Las autoridades destacaron la importancia de los controles en el acceso a las unidades penitenciarias, considerados clave para la seguridad interna y externa del sistema.