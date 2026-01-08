En Mar de Ajó

Influencer libertaria alcoholizada chocó en la Costa Atlántica y dio 1,89 g/l en el test de alcoholemia

En plena temporada de verano, Eugenia Rolón, influencer y novia de Iñaki Gutiérrez protagonizó un choque tras conducir en estado de ebriedad. Su auto fue secuestrado y la policía labró actuaciones por infracción a la normativa vial.