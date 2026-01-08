Influencer libertaria alcoholizada chocó en la Costa Atlántica y dio 1,89 g/l en el test de alcoholemia
En plena temporada de verano, Eugenia Rolón, influencer y novia de Iñaki Gutiérrez protagonizó un choque tras conducir en estado de ebriedad. Su auto fue secuestrado y la policía labró actuaciones por infracción a la normativa vial.
Una mañana que transcurría con alta circulación en la Costa Atlántica bonaerense terminó con un siniestro vial protagonizado por Eugenia Rolón, influencer y vinculada al entorno político libertario, quien circulaba con su vehículo de manera imprudente antes de impactar contra un poste de alumbrado público en las calles de Mar del Tuyú, dentro del marco del Operativo Sol 2026, el dispositivo de seguridad vial desplegado cada verano en destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires.
Agentes de tránsito y personal policial que patrullaban la zona detectaron maniobras erráticas y, tras el choque, procedieron a realizarle el test de alcoholemia correspondiente, que arrojó un resultado de 1,89 g/l de alcohol en sangre, cifra ampliamente superior al límite legal establecido bajo la normativa de Alcohol Cero al volante vigente en la provincia.
Secuestro del vehículo y consecuencias legales
Debido a los resultados del control, las autoridades procedieron al secuestro inmediato del automóvil que conducía Rolón, un Honda Fit, junto con la retención de las llaves, tal como lo establece la legislación vial provincial ante infracciones graves por conducir bajo la influencia del alcohol.
La joven influencer, de 23 años y oriunda de San Lorenzo, Santa Fe fue demorada por personal policial mientras se labraban actuaciones por violación de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, en los artículos que sancionan la conducción bajo los efectos del alcohol.
La joven influencer junto a Javier Milei.
Marco normativo y debate sobre seguridad vial
El procedimiento llamó la atención no solo por el alto nivel de alcoholemia detectado, sino también por la presencia posterior de su pareja, Iñaki Gutiérrez, militante libertario y figura vinculada a espacios cercanos al oficialismo nacional. Gutiérrez se presentó en el lugar para asistir a Rolón tras el siniestro y retirar sus pertenencias, según fuentes policiales.
La provincia de Buenos Aires adhirió a la ley de Alcohol Cero al volante, que no admite tolerancia para conductores particulares y busca reforzar la seguridad vial durante la temporada alta. Superar incluso niveles bajos de alcohol en sangre puede derivar en fuertes sanciones, inhabilitación para conducir, multas y secuestro del vehículo, medidas con las que las autoridades intentan desalentar la conducción bajo efectos de sustancias alcohólicas.
El episodio protagonizado por una influencer en un punto turístico convocante vuelve a poner sobre la agenda pública la importancia de respetar las normas de tránsito y los controles de alcoholemia, en un contexto donde la seguridad vial y la responsabilidad al volante se constituyen en temas centrales durante la temporada de vacaciones.