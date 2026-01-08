Alcoholemia extrema en Santa Fe: dio el máximo del alcoholímetro en Funes
Un conductor fue interceptado en un control de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la localidad de Funes. El test de alcoholemia arrojó el valor máximo que puede medir el dispositivo. El vehículo y la licencia fueron retenidos y la multa supera los 700 mil pesos.
El test arrojó el valor máximo que puede medir un alcoholímetro. Foto: Ilustrativa
Un grave episodio de imprudencia al volante se registró en la provincia de Santa Fe, cuando un conductor dio positivo en un test de alcoholemia con el valor máximo que puede registrar un alcoholímetro. El procedimiento se llevó a cabo en un control de rutina sobre la Ruta Provincial 34S, a la altura del kilómetro 20, en la localidad de Funes.
El operativo estuvo a cargo de agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), quienes detuvieron la marcha del vehículo para realizar los controles habituales. Al someter al conductor al test de alcoholemia, el resultado sorprendió por su gravedad: el dispositivo marcó el límite máximo permitido por el equipo de medición.
Durante el procedimiento, el hombre intentó minimizar la situación al asegurar que había consumido “solo una cerveza”. Incluso buscó evadir la sanción al argumentar que su esposa es una persona con discapacidad. Sin embargo, el resultado del test fue determinante y no dejó margen para interpretaciones.
Retención del vehículo y sanciones
Ante el resultado extremo de alcoholemia, los agentes procedieron a la retención inmediata del vehículo y de la licencia de conducir del infractor, tal como lo establece la normativa vigente. Además, se labró el acta correspondiente y se dio intervención al juzgado de faltas.
Control de alcoholemia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial sobre la Ruta Provincial 34S, en Funes.
Según se informó oficialmente, la multa económica que deberá afrontar el conductor supera los 700 mil pesos, a lo que se suma la posible inhabilitación para conducir por un período que será determinado por la autoridad competente. Desde la ANSV remarcaron la importancia de estos controles para prevenir siniestros viales.
El caso vuelve a poner en agenda la problemática del consumo de alcohol al volante, una de las principales causas de accidentes graves en rutas y calles del país, a pesar de las campañas de concientización y de los controles permanentes.
Un riesgo evitable en la ruta
Especialistas en seguridad vial advierten que conducir bajo los efectos del alcohol afecta directamente la velocidad de reacción, la coordinación motriz y la capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas. Incluso pequeñas cantidades pueden alterar la percepción y aumentar exponencialmente el riesgo de provocar un siniestro.
Desde los organismos de control insisten en que no existe un consumo seguro de alcohol para manejar y recuerdan que la responsabilidad individual es clave para proteger la vida propia y la de terceros.