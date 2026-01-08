Seguridad vial

Alcoholemia extrema en Santa Fe: dio el máximo del alcoholímetro en Funes

Un conductor fue interceptado en un control de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la localidad de Funes. El test de alcoholemia arrojó el valor máximo que puede medir el dispositivo. El vehículo y la licencia fueron retenidos y la multa supera los 700 mil pesos.