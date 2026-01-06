Con sanciones más duras

Comenzaron los controles intensivos de carga en camiones, en rutas del sur provincial

La medida comenzó a regir este lunes, en operativos coordinados entre la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Dirección Provincial de Vialidad. Uno de los controles móviles se realizó en el kilómetro 12 de la Ruta 21, en Pueblo Esther.