Inversión en seguridad: entregaron 18 móviles policiales a la UR IX

El Gobierno Provincial entregó este lunes en Reconquista 18 camionetas 0 km a la Unidad Regional IX (departamento General Obligado) de la Policía de la Provincia, en un acto encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni.
Se trata de unidades Chevrolet Montana totalmente equipadas para patrullaje, adquiridas por licitación pública, móviles que forman parte de las 720 nuevas unidades que compró el Gobierno de Santa Fe en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad.
En su discurso, Cococcioni dijo que estas compras son posibles, “en primer lugar, porque se tiene una provincia ordenada, con las cuentas claras, con un equilibrio presupuestario que nos permite haber comprado 720 camionetas y haber invertido 32.000 millones de pesos”.
Cococcioni: “La seguridad es la prioridad y no vamos a escatimar recursos”
Y recordó que estas adquisiciones “se suman a otras compras de autos, camionetas, motocicletas y minibuses que en el lapso de 2 años nos han permitido entregar 2.690 unidades a la Policía de la Provincia; junto con un plan de obras en seguridad pública y en obra pública carcelaria que es inédito en la provincia, pero que requiere una inversión sustancial”.
Más recurosos
Luego, admitió que “la seguridad es la cosa más importante para nuestra ciudadanía y, por ende, para nuestro Gobierno, así que todos los recursos que se tengan que poner en seguridad, no van a ser escatimados”.
Asimismo, el ministro explicó que “no estamos dando móviles y recursos al azar, al voleo: estamos poniendo los recursos donde están las personas proactivamente utilizándolos”.
Y mencionó que “hoy en la ciudad de Reconquista, por ejemplo, tenemos un promedio de 14 patrulleros en calle las 24 horas, con una reducción de los delitos que implican violencia altamente lesiva y también de los delitos predatorios, o más comunes, o contra la propiedad”.
“Desde el punto de vista de la política de seguridad tomamos una opción que es estar a favor de fortalecer las facultades de la policía en calle, de fortalecer las facultades investigativas de policías y fiscales y, en definitiva, de construir un sistema penal más robusto para que aquellos que son atrapados cumplan su prisión preventiva o su condena donde corresponda”, continuó Cococcioni.
En ese sentido, el funcionario destacó que en los próximos meses vamos a estar haciendo una primera tanda de inauguraciones del programa de obra pública penitenciaria que nos va a permitir que directamente no haya más presos en comisaría en todo el centro norte de la provincia.
"Y ahí sí la policía va a estar 100% con las manos desatadas, liberadas de esa carga residual de trabajo para poder estar 24/7 en la calle cuidando a la gente”, concluyó.
Mejores tiempos de respuesta
Mientras, el jefe de Policía de la Provincia, Luis Maldonado, dijo que “estos móviles van permitir fortalecer la seguridad pública y también nos van a acercar a la comunidad cuando así nos necesite, en zonas comerciales o rurales, minimizando y reduciendo los tiempos de respuesta ciudadana”.
Entre otras características, las nuevas camionetas cuentan con tracción 4x2, paragolpes reforzados y rejas de protección para las luces, equipadas con pantalla táctil, cámara de estacionamiento y sensores.
Estos vehículos policiales están preparados para patrullar en zonas urbanas, rurales y caminos difíciles, ya que son una herramienta clave para la seguridad en la provincia por su robustez, capacidad todoterreno y equipamiento de seguridad.
Del acto, realizado en la sede de la URIX en la ciudad de Reconquista participaron también la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes; el subsecretario de Análisis Criminal, Rubén Montenotte; el juez federal Aldo Alurralde; el secretario de Control Público de la Municipalidad de Reconquista Nicolás Sandrigo.
Osvaldo Braidot, en representación del Senador por el Departamento General Obligado; la presidenta del Consejo Municipal de Reconquista, Katia Pasarino, junto a ediles; el intendente de Avellaneda, Gonzalo Braidot; el subjefe de la Policía de la Provincia, Daniel Filchel; el jefe de la URIX, Diego Costanzo; y el subjefe de la URIX, Cristian Sánchez, entre otros.