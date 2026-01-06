En un acto encabezado por el ministro

Inversión en seguridad: entregaron 18 móviles policiales a la UR IX

El ministro de Justicia y Seguridad encabezó el acto de entrega de 18 camionetas 0 km equipadas para patrullaje, y que fueron destinadas a la Unidad Regional IX de la Policía de la Provincia.