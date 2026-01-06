Programa municipal

El 50 % de los infractores con motos retenidas accedió al canje de multa por casco en diciembre

La multa cuesta $ 257 mil, mientras que un casco se consigue por $ 70 mil "y salva vidas", dijeron desde el Tribunal de Faltas. En 2025, hubo alrededor de 10.500 motovehículos retenidos por distintas infracciones. De ellos, el 13% fue por no uso del casco.