El 50 % de los infractores con motos retenidas accedió al canje de multa por casco en diciembre
La multa cuesta $ 257 mil, mientras que un casco se consigue por $ 70 mil "y salva vidas", dijeron desde el Tribunal de Faltas. En 2025, hubo alrededor de 10.500 motovehículos retenidos por distintas infracciones. De ellos, el 13% fue por no uso del casco.
Quienes cometan una primera infracción pueden solicitar la eximición de la multa si presentan la factura de compra a su nombre junto con el casco adquirido. Foto: El Litoral
El programa municipal "Vale por un casco", que permite canjear la multa por no usar protección por la compra de un casco reglamentario, muestra una adhesión creciente en Santa Fe. Así lo confirmó Ana Caprio, directora del Tribunal de Faltas, quien detalló que desde su relanzamiento en octubre de 2025, el nivel de participación fue en aumento y alcanzó cifras importantes hacia fin de año.
"En diciembre tuvimos una adhesión de casi el 50% de las personas que estaban en condiciones de acceder al beneficio y que compraron el casco en lugar de pagar la multa", precisó Caprio. La funcionaria aclaró que no todos los infractores pueden solicitarlo, ya que está destinado exclusivamente a quienes cometen por primera vez la infracción de circular sin casco, ya sea conductor o acompañante, y siempre que no se acumule con otras faltas graves.
"Si hay alcoholemia positiva u otro tipo de infracciones de gravedad, el juez no autoriza el beneficio, porque la idea es la prevención y la concientización", explicó la funcionaria en diálogo con El Litoral.
Según los datos del Tribunal de Faltas, durante todo el 2025 se retuvieron entre 10.400 y 10.500 motovehículos (un 100% más que en 2024). Y, alrededor de un 13%, o sea cerca de 1.400, tuvo como causal de retención circular sin casco.
De las entre 10.400 y 10.500 motos retenidas en 2025, el 13% fue por no uso de casco. Foto: Gentileza
Prevención
Uno de los indicadores que más destacan desde el organismo es el cambio de actitud de los infractores. "Al principio nosotros ofrecíamos el beneficio y explicábamos en qué consistía y cuál era su objetivo: la prevención de consecuencias graves en los accidentes. Ya en diciembre, la gente venía al tribunal con el casco en la mano y la factura, sin que se lo ofreciéramos", relató.
En paralelo, en diciembre se registró una baja en la cantidad de infracciones con relación a octubre y noviembre, lo que para la funcionaria confirma que "el Vale por un Casco está funcionando".
Caprio remarcó que la multa por no usar casco hoy ronda los 257 mil pesos, monto fijado por una acordada de jueces ante la gravedad y la reiteración de la falta. Como contraparte, señaló que "en el mercado se consiguen cascos reglamentarios desde 60, 70 ó 100 mil pesos", un dato que también fue considerado al momento de definir los valores de las sanciones.
"El infractor hace un balance: o paga la multa o se compra un casco que le sirve para cuidar su vida y cumplir con la norma. Eso no es una pavada", afirmó.
En el contacto cotidiano con quienes llegan al Tribunal, la funcionaria detecta que el principal problema es cultural. "Hay una falta de toma de conciencia de las consecuencias trágicas que puede tener una caída sin casco. Los motivos que ellos dan son muchos: que el calor, que se iban a unas pocas cuadras, que ni se dieron cuenta. Los mismos argumentos que ante la falta de uso del cinturón de seguridad. Por eso, la charla es fundamental", sostuvo. Esa instancia, agregó, forma parte de la política preventiva del programa.
Asimismo, Caprio se mostró confiada en los efectos a mediano y largo plazo. "Históricamente el casco es obligatorio porque salva vidas. El reflote de este programa ya está mostrando resultados, con una baja en las constataciones en los últimos meses del año", señaló.
"Todo sirve. Hoy es el Vale por un Casco y mañana será otra medida, pero el objetivo es el mismo: educar, concientizar y reducir las infracciones para tener una ciudad más ordenada y segura", consideró.
De qué se trata el programa
En caso de una primera infracción por no usar casco, el conductor podrá presentarse en el Tribunal de Faltas, dentro del plazo de descargo, y solicitar la eximición de la multa. Para ello, deberá presentar la factura oficial de compra de un casco reglamentario a su nombre junto con el casco adquirido. De este modo, el juez podrá eximir el pago, incentivando la utilización del casco como una medida fundamental para la prevención de siniestros viales.
"Vale por un Casco" es una iniciativa ya existente (Ordenanza N°1.694/2010), orientada a reducir las infracciones por circular sin protección y fomentar el uso responsable del casco. Ahora lo que se hizo es reflotarla con el objetivo de disminuir la cantidad de motos que circulan en infracción y fomentar la seguridad vial en ese tipo de vehículos.