Qué es el programa "Vale por un Casco" y cómo se aplicarán las fotomultas en Santa Fe

La ciudad de Santa Fe avanza en nuevas medidas para reforzar la seguridad vial en motocicletas. El municipio firmó un acuerdo con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para ampliar el uso de dispositivos de control y poner en marcha un sistema de fotomultas dirigido a este tipo de vehículos.
El proyecto se complementa con la implementación del programa “Vale por un Casco”, creado a partir de la Ordenanza N° 1.694, que busca incentivar el uso responsable de elementos de protección.
Fotomultas
El convenio con la UTN permitirá que las cámaras que actualmente registran infracciones en autos, como exceso de velocidad o cruce de semáforo en rojo, también se utilicen para detectar irregularidades en motocicletas.
“Iniciamos una nueva forma de constatación de infracciones. Esto es a través de los mismos dispositivos que están colgados en toda la ciudad y que controlan los excesos de velocidad y el cruce de semáforo en rojo de autos. También ahora se va a ocupar de controlar la conducta de los motovehículos”, explicó Ana Caprio, responsable del Tribunal de Faltas.
Los dispositivos instalados en distintos puntos de la ciudad detectarán el no uso del casco.
Según detalló, las cámaras podrán identificar exceso de ocupantes, invasión de sendas peatonales, cruces indebidos y, a partir de ahora, la falta de uso del casco. “Esos dispositivos van a poder tomar fotografías y a partir de esas fotografías se confeccionan actas de infracción que les va a llegar a los vecinos a sus domicilios en relación al no uso del casco”, precisó.
El programa “Vale por un Casco”
El sistema de fotomultas se enmarca en un esquema preventivo que no apunta únicamente a sancionar, sino a generar cambios de conducta. En este sentido, el municipio puso en marcha el programa “Vale por un Casco”, que ofrece una alternativa a los infractores primerizos detectados sin casco.
La iniciativa transforma la multa en una oportunidad para fomentar la seguridad vial.
“Lanzamos nuevamente una ordenanza vigente que le da la posibilidad al infractor de poder concurrir aquí al Tribunal de Faltas, traer su factura de compra del casco, traer su casco y demostrar su voluntad de querer usarlo”, sostuvo Caprio.
De esta manera, quienes cometan una primera infracciónpodrán solicitar la eximición de la multa si presentan la factura de compra a su nombre junto con el casco adquirido.
Conciencia vial y prevención
El espíritu del programa se centra en transformar la sanción en una oportunidad de prevención. “La idea es que el ciudadano, en vez de pagar la multa, destine ese dinero a la compra del casco y empiece a usarlo”, remarcó Caprio.
El municipio destacó que el uso del casco no solo reduce el riesgo de lesiones graves en siniestros viales, sino que también salva vidas. Con esta política, se busca generar un cambio cultural que priorice la seguridad por encima de la multa.
El trabajo conjunto entre la Municipalidad y la UTN marca un nuevo paso en la aplicación de tecnologías al control vehicular y refuerza la estrategia de prevención en el tránsito santafesino.
