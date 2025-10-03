Avanza la repavimentación de la Ruta 23 en el departamento San Cristóbal

El gobierno provincial ejecuta trabajos de repavimentación en 60 kilómetros de las rutas provinciales Nº 23 y Nº 39, en el oeste del departamento San Cristóbal. La inversión supera los $26.000 millones y tiene un plazo de ejecución de 18 meses.
El gobierno provincial avanza con la repavimentación de las rutas 23 y 39 en el oeste del departamento San Cristóbal. Con una inversión superior a $26.000 millones, los trabajos abarcan 60 km y buscan mejorar la seguridad vial, la transitabilidad y la conexión de la producción regional.
Las tareas comenzaron en mayo y abarcan la repavimentación de la Ruta Provincial Nº 23, desde el límite interprovincial Santa Fe - Córdoba hasta la localidad de Villa Trinidad, en un tramo de más de 48 kilómetros.
En paralelo, se trabaja en la Ruta Provincial Nº 39, en un tramo de 12 kilómetros que une Villa Trinidad con Arrufó, donde además se construye una rotonda de cuatro ramas en la intersección con la Ruta Nacional Nº 34.
El proyecto tiene como finalidad mejorar la seguridad vial, optimizar la circulación y garantizar una mejor conexión para los vecinos de Arrufó, Villa Trinidad, Colonia Rosa, San Guillermo y Suardi, además de favorecer la logística y el transporte de la producción local.
Con esta intervención se busca reducir riesgos en la transitabilidad, especialmente en un corredor clave para la economía regional, donde circulan diariamente vehículos particulares, transporte de pasajeros y camiones vinculados al sector agroindustrial.
