En el norte provincial

Avanza la repavimentación de la Ruta 23 en el departamento San Cristóbal

El gobierno provincial avanza con la repavimentación de las rutas 23 y 39 en el oeste del departamento San Cristóbal. Con una inversión superior a $26.000 millones, los trabajos abarcan 60 km y buscan mejorar la seguridad vial, la transitabilidad y la conexión de la producción regional.