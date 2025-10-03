Rescate

Accidente en Palermo: un ascensor cayó desde el noveno piso con diez jóvenes adentro

En la madrugada porteña, un ascensor cayó desde el noveno piso hasta la planta baja de un edificio ubicado en Arévalo al 2700. Diez jóvenes quedaron atrapados, fueron rescatados por bomberos y trasladados con politraumatismos a distintos hospitales.