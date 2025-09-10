Tragedia laboral en una planta de Casilda: un joven falleció tras un accidente

Un trágico accidente laboral conmocionó a la ciudad de Casilda el martes por la tarde. Cerca de las 15:00, un joven empleado fue encontrado sin vida en el área de mantenimiento de una reconocida planta frigorífica ubicada en la ruta nacional 33.
El lamentable suceso ocurrió en un frigorífico de la localidad, donde un trabajador de 24 años perdió la vida mientras realizaba tareas de mantenimiento en un ascensor. Interviene la Fiscalía para investigar las causas.
Según los primeros reportes, la víctima, de 24 años, se encontraba reparando un ascensor cuando sufrió el fatal accidente. Al ser descubierto, el personal de la planta intentó reanimarlo con un desfibrilador, pero lamentablemente ya había fallecido en el lugar.
Felipe Ríos, suboficial superior de Bomberos, confirmó que al llegar al lugar, el personal de emergencias médicas ya estaba trabajando y constató el deceso del trabajador. “Recibimos un llamado por el rescate de una persona. Fuimos al lugar y cuando llegamos, personal de emergencias médicas ya se encontraba trabajando. Lamentablemente el trabajador ya había fallecido”, expresó Ríos.
Tras el hecho, el fiscal a cargo de la causa se hizo presente en la planta para iniciar la investigación. Se ordenó la intervención de la Policía Científica, que realizó un relevamiento de las cámaras de seguridad para elaborar un informe preliminar sobre lo sucedido. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para la autopsia, que determinará las causas exactas de la muerte. La identidad del joven no ha sido divulgada.
