Vera

Pullaro inauguró la Ruta N.º 3 y destacó la continuidad de las obras públicas en Santa Fe

El gobernador, acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia, recorrió en moto la traza finalizada. La pavimentación de la Ruta 3 fue posible gracias al trabajo de varias gestiones y a la decisión de no frenar obras en marcha, en un contexto de recorte nacional.