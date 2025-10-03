Pullaro inauguró la Ruta N.º 3 y destacó la continuidad de las obras públicas en Santa Fe
El gobernador, acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia, recorrió en moto la traza finalizada. La pavimentación de la Ruta 3 fue posible gracias al trabajo de varias gestiones y a la decisión de no frenar obras en marcha, en un contexto de recorte nacional.
En su totalidad, los trabajos demandaron una inversión de $32.475 millones.
El gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia inauguraron este jueves la pavimentación total de la Ruta Provincial Nº 3, una obra largamente esperada que conecta a las comunas de Golondrina, Los Tábanos, Cañada Ombú y Los Amores, en el departamento Vera.
La jornada tuvo un marco particular: Pullaro encabezó la recorrida a bordo de una moto, acompañado por un nutrido grupo de motociclistas de Reconquista y Avellaneda que le dieron un tinte festivo al acto.
La pavimentación de la traza, que se extiende a lo largo de varias décadas y gestiones, demandó en total una inversión de $32.475 millones. Su inicio se remonta al gobierno de Jorge Obeid, continuó con Hermes Binner, Antonio Bonfatti, Miguel Lifschitz y Omar Perotti, y finalmente se completó bajo la actual gestión.
“Obras que igualan oportunidades”
Durante el recorrido, Pullaro expresó su satisfacción por la finalización de la ruta:
“Ver obras de estas características en localidades pequeñas significa generar mayores niveles de igualdad. Cuando una comunidad está conectada al resto del departamento, de la provincia y del país, sus oportunidades aumentan. Esto es trabajo, desarrollo y crecimiento económico”, señaló.
En ese sentido, remarcó que la finalización fue posible gracias a la continuidad política:
“Nadie es fundacional ni esencial cuando se proyectan políticas públicas de largo plazo. Nosotros decidimos no paralizar ninguna obra pública. Hoy, en un contexto donde la Nación cortó los recursos, Santa Fe sigue avanzando con una administración honesta, austera y eficiente”, subrayó.
Aportes
La vicegobernadora Gisela Scaglia destacó la decisión política de sostener la obra pública:
“Quisimos inaugurar esta ruta en moto para que haya mucho ruido. Santa Fe invierte. Somos un ejemplo de continuidad política y diálogo, y tenemos que cuidar lo que logramos”.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que la Ruta 3 “fue siempre una prioridad” y reafirmó que los impuestos de los santafesinos “vuelven en obras concretas”.
Reconocimiento a la continuidad
El exgobernador y actual diputado provincial, Omar Perotti, también participó del acto y valoró la decisión de completar la obra:
“Esta ruta tiene historia. Nos tocó avanzar con una parte importante y luego siguió la decisión correcta del gobernador Pullaro de incorporar los accesos. Los pueblos hoy sienten que son parte, no que la ruta les pasa de largo”.
Más obras en Vera y Garabato
La agenda en el norte provincial incluyó la ciudad de Vera, donde Pullaro y Scaglia, junto a la intendenta Paula Mitre, recorrieron obras de cloacas, alumbrado, desagües, aulas nuevas en la Escuela Nº 702, trabajos en el Cine Teatro Español y pavimentación en la calle Hipólito Irigoyen.
Además, inauguraron la optimización del servicio de agua potable en el Paraje km 115 – Garabato, con una inversión superior a $60 millones, en la Escuela Nº 1048 Dr. Luis Bentos.
Participación institucional
Del acto participaron la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el ministro de Trabajo, Roald Báscolo; legisladores provinciales, presidentes comunales y autoridades de Vialidad Provincial.
