Presentaron a Trionda, la pelota para el Mundial de fútbol 2026

Los colores representan a sus tres anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos.

Trionda ya espera por la cita mundialista. Crédito: FIFA
 10:52

La FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) presentó este jueves de manera oficial la pelota que se utilizará en el Mundial 2026, el cual tendrá sede en Estados Unidos, México y Canadá.

A su vez, el esférico que será protagonista en la próxima edición de la Copa del Mundo, torneo en el que la Selección argentina buscará defender el título, llevará el nombre “Trionda” a modo de unión entre los tres países anfitriones.

Trionda ya espera por la cita mundialista. Crédito: FIFATrionda ya espera por la cita mundialista. Crédito: FIFA

El término “Tri” hará referencia a las tres naciones organizadoras, mientras que “onda” hará alusión a la conexión que existirá entre países hasta que concluya el evento deportivo que comenzar el jueves 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026.

Asimismo, el balón cuenta con tres colores: azul, verde y rojo. Cada uno contará con un diseño propio en representación de cada nación. Las estrellas de la bandera de Estados Unidos estarán ubicadas dentro del color azul. México, estará identificado dentro del verde con el águila característica del país y Canadá contará con la hoja de arce en el rojo.

Trionda ya espera por la cita mundialista. Crédito: FIFATrionda ya espera por la cita mundialista. Crédito: FIFA

Por último, esta pelota contará con solamente cuatro paneles con el objetivo de lograr una mayor precisión en los golpes. Cabe destacar que varios balones clásicos utilizados en otras citas mundialistas estaban compuestos por 32 paneles.

FIFA
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026

