Esperanza: el Centro de Monitoreo realizó 610 intervenciones en septiembre

La Municipalidad de Esperanza, a través de la Secretaría de Control y Seguridad, informó que el Centro de Videovigilancia y Monitoreo Municipal llevó adelante 610 intervenciones durante septiembre, en hechos vinculados a la seguridad pública y la prevención del delito.
El mes estuvo marcado por importantes eventos masivos, como la Fiesta Nacional de la Agricultura, que convocó a miles de personas y requirió reforzar las medidas de control.
Las intervenciones tuvieron su origen tanto en situaciones detectadas por el propio monitoreo como en pedidos de colaboración de organismos públicos.
Intervenciones y resultados
De las 610 intervenciones, 287 correspondieron a avisos preventivos emitidos al 911 y otras dependencias:
184 por actitudes sospechosas o venta ambulante.
61 a través del programa ciudadano Ojos en Alerta.
25 por accidentes de tránsito o hechos de seguridad vial.
17 vinculados a situaciones de salud, incendios, ebriedad o grescas.
Estas acciones derivaron en siete hechos de relevancia con once personas detenidas, principalmente por robos, sustracciones o disturbios callejeros.
En paralelo, se registraron 297 pedidos de colaboración del 911 y fuerzas de seguridad para la búsqueda de imágenes de vehículos o personas, además de 26 requerimientos judiciales, que incorporaron el material fílmico como prueba en causas en trámite.
Tecnología al servicio de la prevención
Las cámaras lectoras de patentes (LPR), instaladas en accesos estratégicos, identificaron en septiembre 1.237.318 pasos de vehículos, aportando información clave a 12 investigaciones judiciales.
El sistema local cuenta actualmente con 485 cámaras fijas, 26 domos y 10 lectoras de patentes, infraestructura que posiciona a Esperanza entre las ciudades con menores índices de delito de la provincia.
Desde el municipio destacaron que estas acciones se complementan con otras medidas, como las denuncias por narcomenudeo y la erradicación de ranchos en asentamientos irregulares.
El intendente Rodrigo Müller subrayó que la prioridad de su gestión es consolidar a Esperanza como una ciudad “más ordenada, segura y tranquila”, con inversiones permanentes en tecnología y trabajo articulado con las fuerzas de seguridad.
