Departamento Las Colonias

Esperanza: el Centro de Monitoreo realizó 610 intervenciones en septiembre

El Centro de Monitoreo de Esperanza realizó 610 intervenciones en septiembre, entre controles preventivos, pedidos judiciales y acciones conjuntas con fuerzas de seguridad. Con más de 500 cámaras activas, la ciudad se consolida como una de las más seguras de la provincia.