El Ecocanje comenzó en San Lorenzo y se extenderá por distintos barrio
Vecinos de barrio José Hernández participaron de la primera jornada del programa “Ecocanje en tu barrio”. Entregaron materiales reciclables a cambio de obsequios sustentables. La iniciativa, enmarcada en San Lorenzo Recicla, continuará en distintos puntos de la ciudad cada dos semanas.
Todo el material será trasladado a una planta recicladora de la localidad de Totoras, que convertirá el plástico en objetos útiles, como palas y baldes. El cartón se reciclará como papel, el vidrio irá a una embotelladora y el metal se destinará a fundición.
La primera jornada del programa ambiental de la Municipalidad de San Lorenzo reunió a decenas de vecinos que entregaron residuos reciclables a cambio de obsequios sustentables. La iniciativa continuará cada dos semanas en distintos puntos de la ciudad.
Con una participación activa de la comunidad, este miércoles se realizó en la vecinal de barrio José Hernández la primera edición del programa “Ecocanje en tu barrio”, impulsado por la Secretaría de Salud y Preservación del Medio Ambiente en el marco del plan integral San Lorenzo Recicla.
Durante la mañana, los vecinos acercaron botellas y tapitas plásticas, vidrio, cartón, papel, envases de aluminio y tetrabrik, que serán enviados a plantas recicladoras para su recuperación. A cambio, recibieron plantines, semillas, lápices plantables y cepillos de dientes biodegradables.
Todo el material será trasladado a una planta recicladora de la localidad de Totoras, que convertirá el plástico en objetos útiles, como palas y baldes. El cartón se reciclará como papel, el vidrio irá a una embotelladora y el metal se destinará a fundición.
Reciclado
El material recolectado tendrá distintos destinos: el plástico será transformado en palas y baldes, el cartón reciclado como papel, el vidrio reutilizado por una embotelladora y el metal fundido para nuevos usos.
El Ecocanje busca fomentar la separación de residuos, premiar a quienes colaboran con el cuidado ambiental y promover hábitos sustentables en toda la comunidad.
Próximas fechas del Ecocanje 15/10 – Barrio San Martín (Vecinal, D. Porteau 246)
29/10 – Barrio Díaz Vélez (Plaza de las Américas, Av. San Martín y Eva Perón)
12/11 – Barrio Bouchard (Vecinal, Gurel 850)
26/11 – Barrio 1° de Julio (Plaza Otero, Sargento Cabral y Catamarca)
Todo el material será trasladado a una planta recicladora de la localidad de Totoras, que convertirá el plástico en objetos útiles, como palas y baldes. El cartón se reciclará como papel, el vidrio irá a una embotelladora y el metal se destinará a fundición.
10/12 – Barrio Fonavi Oeste (Plaza Mortarotti, Hugo del Carril y C. Escalada)
17/12 – Barrio Del Combate (Plaza Pulmón Verde, S. Cabral y S. del Estero)
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.