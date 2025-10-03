Informe de MAIZAR

Aunque se adelantó la siembra de maíz, la chicharrita sigue prácticamente ausente

No obstante, advierten los expertos de la Red, es momento de monitorear más que nunca, tanto las trampas como los cultivos, para comprender mejor cómo la amplitud térmica de los períodos de transición estacional -como el actual- impacta en la dinámica poblacional en cada región, para así lograr tomar decisiones más certeras.