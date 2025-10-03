Grandes expectativas

La Cámara Argentino-China proyecta más negocios para la carne argentina

La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Argentino-China, Alejandra Conconi, confirmó en la Expo Ganadera del Centro que entre el 78% y el 80% de la carne argentina exportada se dirige al gigante asiático. El cambio de hábitos de consumo de las nuevas generaciones chinas garantiza una demanda sostenida, mientras que la apertura a la vaca de descarte, menudencias y genética abre una nueva y millonaria agenda de negocios para el sector.