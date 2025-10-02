Desde enero del 2026

Adiós a la caravana analógica: la ganadería argentina se prepara para la era de la identificación electrónica

Silvio Marchetti, director nacional de Ganadería, explicó en la Expo Ganadera del Centro cómo este sistema permitirá registrar cada movimiento animal y brindar a los productores información clave sobre resultados de faena y calidad de carne. “La trazabilidad individual permitirá a los productores acceder a información clave”, dijo.