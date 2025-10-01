El 95% de los trigales del centro-norte santafesino muestra condiciones óptimas
Según el último informe del SEA, difundido por la Bolsa de Comercio de Santa Fe y la UCSF, la campaña fina avanza con muy buen estado sanitario en trigo, mientras que girasol y maíz temprano registran importantes avances de siembra.
El SEA proyecta más área y mejores rindes: trigo en óptimo estado, y fuerte incremento en maíz y girasol
El Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) para el centro norte de la provincia de Santa Fe, en su informe semanal correspondiente al período comprendido entre el 24 y 30 de septiembre de 2025, difundido por la Bolsa de Comercio de Santa Fe junto a la Universidad Católica de Santa Fe, destacó que las condiciones climáticas normales y regulares permitieron un avance sostenido en las principales actividades agrícolas: la siembra de girasol y maíz temprano, así como el monitoreo de los trigales en pleno desarrollo.
Girasol: siembra en etapa final y crecimiento firme
El proceso de siembra de girasol avanzó a buen ritmo en los departamentos del centro y sur del área evaluada, mientras que en el norte se registraron resiembras puntuales tras las lluvias de la semana anterior y los daños provocados por aves.
El SEA proyecta más área y mejores rindes: trigo en óptimo estado, y fuerte incremento en maíz y girasol
En general, los lotes muestran buen a muy buen crecimiento vegetativo, sin mayores complicaciones. La intención de siembra alcanzaría las 156.000 hectáreas, lo que implica un incremento del 13% respecto de la campaña pasada. Hasta la fecha, ya se logró un avance del 92% (143.500 ha), con un progreso intersemanal de 12 puntos.
Maíz temprano: óptimas condiciones y fuerte apuesta tecnológica
Las condiciones de humedad y temperatura de los suelos favorecieron la siembra del maíz de primera en todos los departamentos del área de estudio.
Los lotes implantados hasta ahora presentan buena emergencia, densidad de plantas y desarrollo vegetativo, con un marcado uso de alta tecnología, alentado por las expectativas de elevados rendimientos gracias a la oportuna recarga hídrica de los perfiles.
El SEA proyecta más área y mejores rindes: trigo en óptimo estado, y fuerte incremento en maíz y girasol
Hasta el momento, se implantaron 76.000 hectáreas, lo que representa un avance del 80% y un incremento intersemanal de 18 puntos. La intención de siembra se mantiene en 95.000 ha, lo que supondría un 20% más que la campaña 2024/2025.
Trigo: 95% de los lotes en condiciones óptimas
Con 476.500 hectáreas sembradas en variedades de ciclo largo, intermedio y corto, los trigales atraviesan un muy buen momento sanitario y productivo. Se observa un adecuado stand de plantas y un avance sin contratiempos hacia las etapas de floración y fructificación, con baja incidencia de enfermedades.
Las aplicaciones contra roya y bacteriosis, aunque menos numerosas que en semanas anteriores, resultaron efectivas según las evaluaciones realizadas. En consecuencia, el 95% de los lotes presenta estados entre bueno, muy bueno y excelente, mientras que el 5% restante se ubica entre levemente regular y regular.
Agua útil y perspectivas
Las lluvias recientes permitieron la recuperación paulatina del agua útil en los perfiles de suelo de los departamentos del centro y norte santafesino. En áreas bajas se registraron encharcamientos y anegamientos puntuales.
La evolución de la campaña fina 2025 dependerá de la dinámica de cada zona y de las decisiones de inversión tecnológica. A su vez, estos factores serán determinantes para la planificación de la campaña gruesa 2025/2026, en un contexto marcado por expectativas positivas para los principales cultivos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.