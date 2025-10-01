Infomre SEA

El 95% de los trigales del centro-norte santafesino muestra condiciones óptimas

Según el último informe del SEA, difundido por la Bolsa de Comercio de Santa Fe y la UCSF, la campaña fina avanza con muy buen estado sanitario en trigo, mientras que girasol y maíz temprano registran importantes avances de siembra.