Informe de la BCR

Se proyecta un consumo récord de gasoil en la campaña 2025/2026

Con un subas del volumen de producción traccionado por el maíz y el girasol, el consumo de gasoil de la cadena granaria aumentaría 4,2% en la nueva campaña y sería récord. Se llegarían a consumir 2.324 millones de litros, por un valor de 2.579 M U$S.