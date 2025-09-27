¿Cómo sigue la campaña comercial?

Radiografía Comercial del Agro: US$ 4.933 M por exportar y millones de toneladas a precio pendiente

El Decreto 682/2025 fijó en 0% las retenciones a los principales granos y subproductos hasta que se completó el tope de US$ 7.000 M de ventas al exterior. ¿Cómo queda el panorama comercial al cierre del mismo?