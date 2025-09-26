Alivio de las lluvias: se sembró el 63% del maíz temprano y hay buenas posibilidades de completarlo
La excepción es en el NE de Buenos Aires, dónde las lluvias del pasado fin de semana dejaron 40 a 60 mm. Con poco más del 10% de avance, advierten que no debería llover más para llegar a terminar la siembra. El trigo en espigazón está “fantástico”, pero hay temor por fusarium.
En la región núcleo, el maíz temprano pisa el acelerador: se sumaron 400.000 hectáreas en los útlimos 7 días y el avance ya alcanza el 63%. Restan para terminar 750.000 hectáreas.
El complejo sistema de tormentas del pasado fin de semana dejó grandes acumulados en las zonas norte y sur de la región núcleo, pero le dio un gran alivio al área central. Las precipitaciones estuvieron por debajo de lo previsto por los modelos numéricos de pronóstico sobre la zona núcleo.
Este hecho bajó las chances de volver a tener otro mes muy por encima de las medias mensuales, 30 a 75 mm para la región, situación que era un “jaque mate” para sembrar el maíz temprano en fecha.
En la región los acumulados estuvieron entre 10 a 30 mm, excepto en el NE boanerense, las zona más vulnerables a excesos, que sumó 40 a 60 mm. Por encima de la región central, hubo 60 a 90 mm en el norte de Santa Fe y Entre Ríos y 45 a 90 mm en el centro oste de Buenos Aires y el centro este de La Pampa.
Tambien el granizo se destacó con daños de seria consideración en La Pampa y el centro oeste de Bs As. En la región núcleo la localidad afectada fue Villegas, sobre todo en la parte del casco urbano.
Los técnicos de la zona destacan que “hacia el oeste, en Larroude (La Pampa) la pedrada fue tremenda. Castigó lotes de trigo y prácticamente no quedó nada. También complicó los maíces recién implantados por encharcamiento”.
En cambio, en la región central, este temor que había en las horas previas de las tormentas (a que por encharcamientos se pierdan sectores de la reciente siembra maicera), no se materializó gracias a los menores acumulados. Los productores del centro y sur de la región central festejan que han podido seguir con la siembra y que el maíz está emergiendo en excelentes condiciones.
El área central se salvó de las grandes tormentas
En la región núcleo, el maíz temprano pisa el acelerador: se sumaron 400.000 hectáreas en los útlimos 7 días y el avance ya alcanza el 63%. Restan para terminar 750.000 hectáreas. “Se está trabajando a todo ritmo para ganarle a las lluvias pronosticadas para el fin de semana”, dicen los técnicos de Corral de Bustos, donde esperan terminar en estos días. El ritmo supera al de las últimas 5 campañas, que promedian un 45% para esta fecha.
Los mayores progresos se concentran en el centro-sur de Santa Fe y el sudeste cordobés con el 90% implantado. En el noreste bonaerense, la siembra recién esta comenzando con poco más del 10% de avance. En Pergamino, los ingenieros advierten que “las lluvias han complicado la siembra, no tenemos suficientes días sin agua para poder arrancar”.
En la región núcleo, el maíz temprano pisa el acelerador: se sumaron 400.000 hectáreas en los útlimos 7 días y el avance ya alcanza el 63%. Restan para terminar 750.000 hectáreas.
En la zona se midieron entre 20 y 50 mm, con picos de hasta 60 mm. “En los lotes con 20 mm se pudo retomar rápido, pero en los sectores más cargados el exceso de agua frenó todo”. La falta de una ventana seca de al menos 10 días sigue demorando los avances: “cada tres o cuatro días vuelve a llover”, remarcan. Con apenas un 10% implantado, el noreste bonaerense necesita que cesen las lluvias para completar las siembras hacia el 5 de octubre.
Arranca el período crítico del trigo
Hace años que el trigo no llegaba así a las semanas previas de la floración. Desde que empezó el ciclo, el cultivo siempre tuvo más del 80% de sus lotes entre muy bueno a excelente. Un 2% del cultivo de la región está en espigazón, 6% con la espiga embuchada, 17% en hoja bandera, 65% en encañazon y un 10% en pleno macollaje.
En General Villegas señalan: “hace tiempo no se veían los trigos tan buenos, habría que retrotraerse a la campaña 2017/18 o la 2021/22 para ver cultivos así”. El año pasado, por la falta de agua, para esta misma fecha, un 10% de los cuadros se los consideraba malos y un 22% regular.
En María Susana indican que la mayoría de los lotes podrían promediar rindes entre 50 y 65 qq/ha, y hay algunos con potencial de alcanzar 80 qq/ha. En el área de influencia de Corral de Bustos indican que “la mayoría están en hoja bandera con más de 500 espigas por metro cuadrado”.
Arranca el período crítico del trigo con 90% de sus lotes bajo condiciones excelentes a muy buenas
Sin embargo, aún falta un largo trayecto y hay factores que pueden influir en el resultado final; entre ellos fusariosis, que afecta particularmente a la espiga. Por ese motivo señalan que sería importante tener una ventana de tiempo sin lluvias en la primera parte de octubre.
En Aldao lo explican así: “el trigo está fantástico. Después de tantos años malos nos da miedo ver lo bien que pintan este año. En 15 días tenemos al trigo florecido. Es muy importante que del 1 al 10 de octubre no tengamos lluvias”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.