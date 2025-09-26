Informe BCR

Alivio de las lluvias: se sembró el 63% del maíz temprano y hay buenas posibilidades de completarlo

La excepción es en el NE de Buenos Aires, dónde las lluvias del pasado fin de semana dejaron 40 a 60 mm. Con poco más del 10% de avance, advierten que no debería llover más para llegar a terminar la siembra. El trigo en espigazón está “fantástico”, pero hay temor por fusarium.