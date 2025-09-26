Seminario ACSOJA 2025

El camino de la proteína: soja y carne, aliados en el crecimiento del valor agregado

Argentina se posiciona como un exportador destacado de harina de soja en un contexto global donde la oferta es abundante. En este escenario, el desafío está en aprovechar más proteína de soja en el consumo interno, especialmente en la alimentación animal, para potenciar cadenas como la carne aviar, porcina y la lechería.