Maíz y Girasol aceleran la siembra en Santa Fe mientras el trigo mantiene un estado "muy bueno"
Según el último informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) para el centro-norte de Santa Fe (semana del 17 al 23 de noviembre de 2025), difundido por la Bolsa de Comercio de Santa Fe y la Universidad Católica de Santa Fe, el período estuvo marcado por eventos climáticos de variada intensidad.
Las buenas condiciones de humedad y temperatura del suelo permitieron que la siembra de los cultivos de gruesa avanzara a ritmo intenso durante algunos días de la semana, antes de que las lluvias la paralizaran.
El clima variable de la última semana, con lluvias, viento y caída de granizo en zonas puntuales, condicionó las labores en el centro-norte de Santa Fe, pero las precipitaciones fueron clave para la recuperación del agua útil en los perfiles de los suelos.
Desde el jueves 8 hasta fines del domingo 21, se registraron fuertes ráfagas de viento y caída de granizo muy puntual, que incluso causaron daños a la infraestructura en áreas del norte (Vera y General Obligado).
Las temperaturas fluctuaron con una importante amplitud térmica diaria, desde mínimas de 8ºC hasta máximas de 35ºC. Estos factores, sumados a las precipitaciones, condicionaron la regularidad de las actividades agrícolas, principalmente la siembra de girasol y maíz temprano.
Girasol
El proceso de siembra y las resiembras puntuales avanzaron a buen ritmo, especialmente en los departamentos del centro y sur. El informe destaca que la actividad también se vio afectada por daños causados por aves en el noroeste.
La intención de implantación de la oleaginosa alcanzaría las 156.000 hectáreas, lo que representa un incremento del 13% respecto al ciclo anterior.
Hasta la fecha, se ha logrado un avance del 80% de la siembra (unas 124.800 ha), con un progreso intersemanal de 15 puntos.
Maíz Temprano (de Primera)
Impulsada por las expectativas de elevados rendimientos futuros y la oportuna recarga de agua en el suelo, la siembra se intensificó durante tres días en toda la zona evaluada. Se utilizó alta tecnología en las labores.
La intención de implantación del cereal es de 95.000 hectáreas, un 20% más que en la campaña 2024−2025.
El avance total es del 62% (unas 58.900 ha), con un progreso intersemanal de 17 puntos.
Trigo
A diferencia de los cultivos de gruesa, las condiciones climáticas reinantes acompañaron favorablemente el desarrollo de los trigales.
Los 476.500 hectáreas sembradas (variedades de ciclo largo, intermedio y corto) presentan un excelente desarrollo vegetativo y sanidad. Los cultivos se encuentran en distintas etapas (macollaje, elongación, preemergencia floral).
El 94% de los cultivares se halla en estado bueno, muy bueno o excelente.
Solo el 6% restante está entre levemente regular y regular.
La demanda de fungicidas y fertilizantes foliares disminuyó respecto a la semana anterior, aunque se realizaron aplicaciones de control contra roya o bacteriosis.
Recuperación hídrica y perspectivas
Las precipitaciones fueron determinantes para la recuperación paulatina del agua útil en los perfiles de los suelos del área de estudio (departamentos como Nueve de Julio, Vera, San Justo, La Capital, entre otros). En zonas bajas, incluso se observaron encharcamientos y anegamientos.
Esta dinámica de escenarios definirá los resultados de la campaña fina 2025 y, junto con las inversiones en tecnología, condicionará y regulará las planificaciones finales para la nueva campaña agrícola de cosecha gruesa 2025/2026.
