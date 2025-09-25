Informe SEA

Maíz y Girasol aceleran la siembra en Santa Fe mientras el trigo mantiene un estado "muy bueno"

Según el último informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA) para el centro-norte de Santa Fe (semana del 17 al 23 de noviembre de 2025), difundido por la Bolsa de Comercio de Santa Fe y la Universidad Católica de Santa Fe, el período estuvo marcado por eventos climáticos de variada intensidad.