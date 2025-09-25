Expectativas

A lo largo de la próxima década el complejo soja puede sumar exportaciones por US$ 62.500 millones adicionales

En el Seminario ACSOJA 2025, que se realizó en la Bolsa de Comercio de Rosario, especialistas en mercados expusieron diversos escenarios donde la cadena de la soja argentina puede capturar valor en todos sus eslabones. El contexto muestra a los “farmers” a la espera de los beneficios anunciados por Trump, mientras Brasil hace pricing con un 35% a futuros para el año que viene.