Presentan en la Sociedad Rural de Santa Fe el nuevo Plan Nacional de Vacunación Antiaftosa
La entidad agropecuaria local, en conjunto con la Sociedad Rural Argentina - Distrito N° 6, organizan la jornada “Del Litoral al País: Construyendo Sanidad Ganadera”, para debatir los principales desafíos sanitarios de la ganadería argentina y presentar el nuevo Plan Nacional de Vacunación Antiaftosa.
El evento contará con disertantes de primer nivel del ámbito académico, productivo e institucional.
La Sociedad Rural de Santa Fe, junto a la Sociedad Rural Argentina – Distrito 6, organiza el viernes 3 de octubre el encuentro “Del Litoral al País: Construyendo Sanidad Ganadera”, destinado a analizar los principales desafíos sanitarios de la ganadería argentina, como la fiebre aftosa, la garrapata bovina, la brucelosis y la tuberculosis. Durante la jornada se presentará el nuevo Plan Nacional de Vacunación Antiaftosa, un hito para la sanidad animal en el país.
El evento se llevará a cabo desde las 9:00 en el Salón Mantaras de la Sociedad Rural de Santa Fe (Bv. Pellegrini 3300) y contará con disertantes de primer nivel del ámbito académico, productivo e institucional.
Entre los temas principales se destacan la epidemiología y estrategias de control en brucelosis, el desafío de la garrapata bovina y la presentación del nuevo plan nacional contra la fiebre aftosa.
Expectativas
Además, la jornada incluirá un conversatorio sobre el valor estratégico de la sanidad y el rol gremial, y un almuerzo para los participantes. La inscripción es previa y puede realizarse en este enlace.
Juan Carlos Pujato, secretario de la Sociedad Rural de Santa Fe, destacó: "Es una actividad que realizamos junto a la Sociedad Rural Argentina Distrito 6 para acercar a los productores las nuevas herramientas sanitarias. Van a presentarse soluciones como la nueva vacuna de brucelosis, que puede ser clave para enfrentar problemas sanitarios en la provincia. Buscamos estar al lado del productor, no solo en lo gremial, sino también en la parte de producción y eficiencia productiva."
Disertantes confirmados:
Dra. M.V. Camila Foster (INTA EEA Rafaela) y Dra. M.V. María Belén Novoa (INTA EEA Rafaela), quienes hablarán sobre epidemiología y estrategias de control en brucelosis.
Dra. M.V. Emilia Irina Martínez (Cátedra de Enfermedades Infecciosas, FCV UNNE / INTA EEA El Sombrero, Corrientes) y Dra. M.V. Diana Elina Martínez (Cátedra de Enfermedades Infecciosas / Hospital Escuela Veterinario Área de Grandes Animales, FCV UNNE), que expondrán sobre la garrapata: resistencia, control y prevención.
Ing. Agr. María Beatriz “Puli” Giraudo, presidenta de SENASA, dirá presente.
Ing. Agr. María Beatriz “Puli” Giraudo, presidenta de SENASA, y Dr. M.V. Horacio Angelico, jefe del programa de fiebre aftosa de SENASA, quienes presentarán el nuevo plan nacional de vacunación antiaftosa.
