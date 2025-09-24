Ganadería

Presentan en la Sociedad Rural de Santa Fe el nuevo Plan Nacional de Vacunación Antiaftosa

La entidad agropecuaria local, en conjunto con la Sociedad Rural Argentina - Distrito N° 6, organizan la jornada “Del Litoral al País: Construyendo Sanidad Ganadera”, para debatir los principales desafíos sanitarios de la ganadería argentina y presentar el nuevo Plan Nacional de Vacunación Antiaftosa.