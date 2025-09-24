Informe del ROSGAN

Mercado Ganadero: el desafío de transitar un presente de alta volatilidad sin perder la visión del largo plazo

El mercado parece enfrentarse, una vez más, a una situación que recuerda a una crónica anunciada. En un año electoral, con fuertes expectativas puestas en una fecha clave, se observa una regresión en los avances logrados en términos de estabilidad y previsibilidad.