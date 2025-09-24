Tras los anuncios

Baja de retenciones: la Bolsa de Rosario recibió al equipo económico de Nación

Las activiades se dieron en el marco del Seminario ACSOJA 2025. Durante las mismas participaron el Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni, junto a autoridades de la institución, que recibió a una comitiva encabezada por Juan Pazo, Director Ejecutivo de ARCA; Pablo Lavigne, Secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía; Sergio Iraeta, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; y Martín Vauthier, Asesor del Ministerio de Economía y Director del BICE.