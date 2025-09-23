Comunicado oficial

Sin retenciones hasta octubre: Corredores de Cereales valoran la medida

No obstante, si bien este alivio fiscal es bienvenido, el Centro de Corredores subraya que el sector opera en función de la previsibilidad del mercado. Por ello, aunque valoran esta medida temporal, insisten en la necesidad de que el país avance hacia un esquema de políticas permanentes y estables. Un marco de largo plazo es fundamental para que el sector agroindustrial pueda planificar con la confianza necesaria para expandir su capacidad, atraer inversiones y maximizar el ingreso de divisas que la economía argentina requiere.