ExpoBra 2025: Cabaña San Juan se quedó con el Gran Campeón Macho Brangus

En apenas tres años de competencia, Cabaña San Juan S.A., logró consagrarse en una de las pistas más exigentes del país: su toro fue elegido Gran Campeón Macho Brangus en la ExpoBra 2025, consolidando el trabajo genético y el esfuerzo de todo un equipo.