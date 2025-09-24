ExpoBra 2025: Cabaña San Juan se quedó con el Gran Campeón Macho Brangus
En apenas tres años de competencia, Cabaña San Juan S.A., de la familia Rostagno alcanzó uno de los logros más codiciados dentro de la ganadería nacional: su toro fue elegido Gran Campeón Macho Brangus en la ExpoBra 2025, realizada del 16 al 18 de septiembre en el Vivero San Carlos de Santiago del Estero.
Se trata de un ejemplar producto de trasplante embrionario, hijo de una madre de la cabaña Las 2A y de un padre Lambaré de Corral de Guardia, donde asesora el genetista Gastón García, quien también acompaña el trabajo de Cabaña San Juan. “Es un toro muy moderado, muy limpio, con mucho volumen y carne”, destacaron desde la cabaña.
El animal, Negrito, ya había tenido su primera salida en pista en la ExpoSantafecina en San Cristóbal, donde también fue elegido Gran Campeón. Su nombre es un homenaje a Norberto, fundador de la cabaña, como símbolo de continuidad familiar y compromiso con la calidad genética. Ahora, el premio obtenido en la ExpoBra —en la que participaron entre 40 y 50 cabañas de todo el país— confirma su potencial y lo proyecta como un reproductor con gran futuro.
En esta edición, la cabaña llevó 10 animales, y todos fueron premiados. Entre las distinciones se destacan: primer premio y campeón en las categorías dos años mayor y dos años menor; reservado campeón en ternero intermedio; reservado campeón en vaquillona mayor; primer premio y reservado campeón en ternero menor, entre otros reconocimientos, lo que demuestra el nivel de excelencia genética y el trabajo sostenido del equipo.
Un equipo detrás de cada logro
Desde Cabaña San Juan subrayaron que el reconocimiento es resultado del trabajo colectivo: “Queremos agradecer a toda la gente que trabaja día a día: los cabañeros, los veterinarios, el grupo de campo, los peones, puesteros, tractoristas, y también la parte administrativa, que es clave para tener todo en orden en las exposiciones. Este premio también es de ellos”, afirmaron.
El acompañamiento profesional de Gastón García en la parte genética fue otro punto destacado: “Gracias a él logramos estar hoy donde estamos, en pocos años de competir ya alcanzamos títulos muy importantes”.
Proyección y futuro
El crecimiento de Cabaña San Juan en el circuito competitivo también quedó reflejado en el ranking anual de mérito, donde el año pasado alcanzaron el décimo puesto entre unas 300 a 400 cabañas activas. Un avance que llena de orgullo a la empresa y respalda la estrategia de selección genética que vienen impulsando.
De cara a fin de año, la cabaña participará del remate “Madres del Futuro”, a realizarse el 12 de diciembre en Reconquista, donde presentará ejemplares hembras de alta calidad genética.
Una historia con raíces profundas
La historia de la empresa familiar se remonta a cinco generaciones. Sus orígenes están ligados a la producción tambera, ganadera y la agricultura. La familia Rostagno es, además, una de las familias pioneras del pueblo, con raíces que se remontan a 1884. Hacia 1919, la familia creó una feria de remates de animales.
Años más tarde, en 1947, se dividió una parte de la familia, que siguió con la feria; mientras que la otra continuó con los tambos, ganadería y agricultura. Con el paso del tiempo, esta última generación fue orientando su trabajo hacia la mejora genética y la conformación de la cabaña que hoy se destaca en la raza Brangus.
En ese marco, el reciente título de Gran Campeón Macho en la ExpoBra 2025 adquiere un valor aún mayor. “Lograr un premio de esta magnitud en tan poco tiempo es muy satisfactorio para todo el equipo. Tener un Gran Campeón en una clase AA no es fácil porque hay muchas cabañas de gran nivel–entre 40 y 50 cabañas–, pero creemos que esto demuestra que vamos por buen camino. Incorporar genética de calidad no es solo una inversión económica: es invertir en el futuro de la ganadería”, subrayaron desde la cabaña.
Además, remarcaron la proyección de las principales razas en la región: “Las razas Brangus, Braford y Brahman están creciendo mucho en la zona centro-norte, a escalas cada vez más importantes. La gente se da cuenta de que al ingresar genética en los rodeos se mejora el ternero, el destete, la fertilidad y eso trae muy buenas consecuencias. Por eso insistimos en que no se trata solamente de comprar reproductores, sino de apostar al futuro. Son razas que se adaptan muy bien al clima y hoy ofrecen un potencial enorme para continuar creciendo”, concluyeron desde Cabaña San Juan.
