Datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Récord histórico: el agro argentino consolida su posición como potencia exportadora

La apertura de nuevos mercados y la eliminación de trabas burocráticas han sido clave para fortalecer los canales comerciales internacionales, permitiendo que los productos argentinos lleguen a más destinos en el mundo.

El volumen acumulado de exportaciones alcanzó la cifra de 70.012.745 toneladas, superando la marca máxima anterior de 66.397.441 toneladas y casi 10 millones de toneladas por encima del promedio de los últimos cinco años.
 11:41
Por: 

El sector agroexportador argentino ha marcado un hito al registrar un récord histórico de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) en los primeros ocho meses de 2025.

Apuran las exportaciones ante la finalización del período de rebaja de retenciones.

Según datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el volumen acumulado de exportaciones alcanzó la cifra de 70.012.745 toneladas, superando la marca máxima anterior de 66.397.441 toneladas y casi 10 millones de toneladas por encima del promedio de los últimos cinco años.

Este logro refleja no solo la capacidad y el esfuerzo de los productores locales, sino también la adopción de tecnologías de vanguardia y el éxito de las políticas gubernamentales orientadas a potenciar las exportaciones.

La apertura de nuevos mercados y la eliminación de trabas burocráticas han sido clave para fortalecer los canales comerciales internacionales, permitiendo que los productos argentinos lleguen a más destinos en el mundo.

(220530) -- CORTINEZ, 30 mayo, 2022 (Xinhua) -- Imagen del 30 de mayo de 2022 de hormas semiduras estacionadas a base de castañas de cajú listas para ser envasadas al vacío en la fábrica "Villa Flandria Vegan Foods", en la ciudad de Cortínez, Argentina. Una fábrica de quesos con materia prima de origen vegetal y de visión sustentable se inauguró recientemente en Argentina, constituyéndose como una empresa pionera dentro de América Latina. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (ah) (ra) (vf)

Factor clave para la economía nacional

El compromiso del sector agroindustrial con los altos estándares de calidad ha sido fundamental para consolidar la confianza de los mercados globales en los productos argentinos. Este impresionante desempeño subraya el rol estratégico del campo en la economía del país, ya que es uno de los principales generadores de divisas.

El récord no solo evidencia el dinamismo y la solidez de la actividad agropecuaria, sino que también impulsa el desarrollo económico nacional en un contexto de búsqueda de estabilidad y crecimiento.

El volumen acumulado de exportaciones alcanzó la cifra de 70.012.745 toneladas, superando la marca máxima anterior de 66.397.441 toneladas y casi 10 millones de toneladas por encima del promedio de los últimos cinco años.

Esta performance histórica refuerza la posición de Argentina como un actor de relevancia global en el mercado de alimentos, un rol que el gobierno busca seguir consolidando con nuevas medidas de apoyo y promoción.


