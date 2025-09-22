Récord histórico: el agro argentino consolida su posición como potencia exportadora

El sector agroexportador argentino ha marcado un hito al registrar un récord histórico de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) en los primeros ocho meses de 2025.
La apertura de nuevos mercados y la eliminación de trabas burocráticas han sido clave para fortalecer los canales comerciales internacionales, permitiendo que los productos argentinos lleguen a más destinos en el mundo.
El sector agroexportador argentino ha marcado un hito al registrar un récord histórico de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) en los primeros ocho meses de 2025.
Según datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el volumen acumulado de exportaciones alcanzó la cifra de 70.012.745 toneladas, superando la marca máxima anterior de 66.397.441 toneladas y casi 10 millones de toneladas por encima del promedio de los últimos cinco años.
Este logro refleja no solo la capacidad y el esfuerzo de los productores locales, sino también la adopción de tecnologías de vanguardia y el éxito de las políticas gubernamentales orientadas a potenciar las exportaciones.
La apertura de nuevos mercados y la eliminación de trabas burocráticas han sido clave para fortalecer los canales comerciales internacionales, permitiendo que los productos argentinos lleguen a más destinos en el mundo.
El compromiso del sector agroindustrial con los altos estándares de calidad ha sido fundamental para consolidar la confianza de los mercados globales en los productos argentinos. Este impresionante desempeño subraya el rol estratégico del campo en la economía del país, ya que es uno de los principales generadores de divisas.
El récord no solo evidencia el dinamismo y la solidez de la actividad agropecuaria, sino que también impulsa el desarrollo económico nacional en un contexto de búsqueda de estabilidad y crecimiento.
Esta performance histórica refuerza la posición de Argentina como un actor de relevancia global en el mercado de alimentos, un rol que el gobierno busca seguir consolidando con nuevas medidas de apoyo y promoción.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.